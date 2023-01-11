Фото ⟩ Сильнее героина! Задержаны распространители опасного наркотика

Двоим из задержанных назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, одному - мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а еще один из фигурантов уже находится в тюрьме за другое преступление.

Галерея: За продажу наркотиков задержана организованная группа из четырех человек

В ходе уголовного процесса полиция получила информацию о том, что на территории Риги действует организованная группа, которая сбывает изотонитазен в больших количествах. Организованная группа состоит из четырех человек, и у каждого из них есть своя роль в группе. Полиции удалось найти организатора группы, который в момент совершения преступления находился в тюрьме и находится там до сих пор.

В итоге, 3 января в Риге сотрудники полиции задержали упомянутых четверых мужчин 1977, 1980, 1987 и 1999 годов рождения.

В ходе нескольких обысков было обнаружено и изъято 525 граммов изотонитазена. Также в ходе обысков правоохранители изъяли 3675 евро, автомобиль BMW и два предмета, похожих на огнестрельное оружие. Следует отметить, что действие изотонитазена на организм человека сильнее, чем у героина, а последствия его употребления более значительны, тяжелы и долговременны.

5 января двое из подозреваемых были задержаны судом, одному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а четвертый подозреваемый уже находится в местах лишения свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.