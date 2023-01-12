Передача: во время пожара в социальном доме в Вецмилгрависе найден связанный мужчина

От обитателей социального дома Degpunktā узнала, что в одной из квартир пожарные нашли мужчину, лежавшего на полу со связанными руками и ногами. Возможно, его свободу ограничил кто-то из домашних. Были привлечены сотрудники Государственной полиции, которые связанного мужчину задержали. Стражи порядка в данный момент информацию о самодеятельности местных жителей и связывании человека не отрицают, но и не подтверждают. Полицейские сообщили, что незадолго до пожара задержанный совершил преступление на одной из улиц неподалеку.

Напомним, в рижском районе Вецмилгравис в пожаре, вспыхнувшем во вторник в социальном доме, горели предметы домашнего обихода на площади десять квадратных метров, в результате чего пострадал один человек.

В 10:44 спасатели получили вызов на улицу Зандарту, где вспыхнул пожар в пятиэтажном доме. На месте происшествия было установлено, что в здании сильное задымление, и спасатели немедленно приступили к спасению людей.

В 12:49 пожар был локализован.

Пожарные в спасательных масках вывели из задымленного здания 19 человек, 15 человек были эвакуированы.

До приезда спасателей 24 человека покинули здание самостоятельно. В результате пожара пострадал один человек.

На месте работали 24 спасателя, было задействовано восемь пожарных машин.

Социальный дом на улице Зандарту, 2А, был открыт в 2013 году после реконструкции.

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