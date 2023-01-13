Видео ⟩ Почему, регистрируя автомобиль на стоянке Citypark, можно получить штраф?

Мы привыкли, что, входя в супермаркет, номер автомобиля должен регистрироваться. Но может случиться, что, выходя из магазина, вы получите штрафную квитанцию за то, что вы не зарегистрировали свою машину.

Анете получила штраф от автостоянки Citypark: "Я поставила машину в Иманте, возле магазина Rimi, где на втором этаже спортивный зал, беру все вещи, иду наверх, пробегаю мимо того места, где можно ввести номер, но наверху в спортивном зале есть еще один экран, намного меньше, набираю номер машины и спокойно иду в спортзал, позанималась, выхожу, смотрю и чудо - у меня на машине штраф! Конечно, у меня нет никаких доказательств, я не сфотографировала, как я могу доказать, что ввела, но я подходила к этому планшету и вводила номер машины".

Подобную ситуацию наблюдал еще один зритель передачи Янис: "Я знаю, что они регистрируют машины, но штрафы все равно приходят и, ничего доказать нельзя. Во всех жалобах отказано, оплачивать надо в любом случае, причем надо платить за месяц. Если не платишь, ты уже попадаешь в когти взыскателей долгов, и там уже совсем другая история - нет времени спорить, обжаловать, соглашаться или не соглашаться".

В Центре защиты прав потребителей (PTAC) люди жаловались на подобные случаи. "У нас более 100 жалоб в этом году, которые получены, и в некоторых случаях потребители жаловались на такую проблему, что не фиксировалось, как они вводили свой номер автомобиля и исполняли свои обязанности. В таких случаях мы в первую очередь приглашаем потребителей обратиться к коммерсанту с заявлением", - пояснила руководитель отдела коммуникации PTAC Санита Гертмане.

Подробнее в сюжете 4. studija!