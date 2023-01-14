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На территорию Молдовы упали обломки ракеты

rus.tvnet.lv
На территорию Молдовы упали обломки ракеты
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Обломок ракеты
Обломок ракеты Фото: Скриншот с сата Минобороны Молдовы

МВД Молдовы в субботу, 14 января, заявило, что на территорию страны упал обломок ракеты. По данным МВД Молдовы обломки были обнаружены в районе пограничного сектора Ларга. Сообщает Русская служба BBC.

"Из-за бомбардировок Украины увеличено количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной, наблюдающих за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной", - отмечает ведомство.

В результате падения ракеты никто не пострадал.

Президент Молдовы Майя Санду также отреагировала на падение обломков ракеты на территорию страны.

"Жестокая война России против Украины снова прямо коснулась Молдовы. Пограничники нашли части ракеты недалеко от деревни Ларга в северной Молдове", - написала она.

В Молдове несколько раз происходили отключения электричества из-за обстрелов Россией инфраструктуры Украины.

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