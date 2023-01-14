На территорию Молдовы упали обломки ракеты

"Из-за бомбардировок Украины увеличено количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной, наблюдающих за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной", - отмечает ведомство.

В результате падения ракеты никто не пострадал.

Президент Молдовы Майя Санду также отреагировала на падение обломков ракеты на территорию страны.

"Жестокая война России против Украины снова прямо коснулась Молдовы. Пограничники нашли части ракеты недалеко от деревни Ларга в северной Молдове", - написала она.

Russia’s brutal war against 🇺🇦directly impacts Moldova again. 🇲🇩border police found rocket fragments near Larga village in northern 🇲🇩. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across 🇺🇦. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 14, 2023

В Молдове несколько раз происходили отключения электричества из-за обстрелов Россией инфраструктуры Украины.