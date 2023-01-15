Премьер Саксонии высказался за ремонт "Северного потока"

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в очередной раз высказался за ремонт поврежденного "Северного потока" - как необходимого условия для возобновления поставок российского газа в будущем. Соответствующую позицию Кречмер озвучил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, выдержки из которого опубликованы в субботу, 14 января.

"Если повреждения не будут устранены, то "Северный поток" в долгосрочной перспективе станет непригоден для использования", - отметил политик. По его словам, нужно как минимум обеспечить сохранность имеющихся труб. Оператор должен сделать так, чтобы трубопровод при необходимости можно было отремонтировать.

"Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война", - подчеркнул Кречмер. Вместе с тем Германия должна "сохранить возможность по окончании войны использовать не только очень дорогой сжиженный природный газ", считает он.

По словам главы кабмина Саксонии, в национальных интересах - изучить, из каких стран поставки сырья могут быть дешевле.

Кречмер призвал к общественному консенсусу по вопросу энергоснабжения