Столтенберг ждет поставок новых тяжелых вооружений Украине

При этом собеседник издания предостерег от недооценки России в войне против Украины. "То, чего им не хватает в моральном духе и подготовке, русские пытаются компенсировать массовостью. И они продемонстрировали, что готовы к большим жертвам для достижения своих целей", - предупредил Йенс Столтенберг.

Министры обороны стран - союзниц Украины 20 января обсудят на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ дальнейшую военную помощь Киеву. В переговорах примет участие, в частности, глава Пентагона Ллойд Остин.

Польша, Великобритания и Финляндия готовы предоставить Киеву тяжелые танки

Польша стала первой страной НАТО, заявившей о намерении отправить западные тяжелые боевые танки Украине. Вечером 11 января о решении передать Киеву роту танков Leopard-2 в рамках международной коалиции объявил глава Польши Анджей Дуда после встречи с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой во Львове. Речь идет о 14 танках. Пока отправить танки Польша не может, так как для этого требуется реэкспортная лицензия их производителя - Германии.

О намерении передать Украине танки 11 января объявил и Лондон. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы продвигаться "дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков", сообщили в канцелярии Сунака. По данным телеканала Sky News, Лондон может предложить Киеву около десяти основных боевых танков британской армии Challenger 2.