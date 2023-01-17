"Признаки пыток - налицо": российские адвокаты выступили в защиту Навального

"Возбуждать страх - признак слабости государства"

"У государства, к сожалению, нет иных аргументов при разговоре с обществом, кроме как возбуждать страх и опасения, - продолжает он, комментируя закон о "фейках" о ВС РФ, ограничивающий, по его оценке, возможности россиян обсуждать Вооруженные силы своей страны. - Как адвокат, я расцениваю это как слабость государства, как неспособность вести диалог и отсутствие каких-либо вразумительных и понятных аргументов для отстаивания своей позиции".

По выражению Дроздова, "гражданское общество в России есть, но оно разобщено и у него нет почвы, потому что государство выбило ее из-под ног." "У людей нет площадки для раздумий, для оценки и обсуждения того, что хорошо, а что плохо, какие законы нужно принимать и как жить дальше", - полагает Виктор Дроздов, который активно занимался политической деятельностью в период перестройки и в прошлом был депутатом Ленсовета.

По его словам, официальным адресатом открытого письма адвокатов в поддержку Навального является президент РФ Владимир Путин, "чтобы он знал, что именно он отвечает за сложившуюся ситуацию". "Но через это письмо мы обращаемся и к самому обществу, чтобы мы поняли, что не в меньшей степени, а может быть, даже в первую очередь, ответственность за то, что происходит, и то, что пытки и умаление человеческого достоинства становятся публичным явлением, лежит на нас самих", - резюмировал Дроздов.