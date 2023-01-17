Анкара: Украина и Россия работают над крупным обменом пленными

"Сейчас идея турецкой стороны заключается в том, что они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовались их каналы коммуникации и гражданские лица, или раненые военные могли сначала возвращаться в Турцию, а после того - на территорию Украины", - рассказал Лубинец.