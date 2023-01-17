Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными, в рамках которого может быть обменено в общей сложности 1000 пленных, заявил в понедельник, 16 января, омбудсмен Турции Шереф Малкоч.
Анкара: Украина и Россия работают над крупным обменом пленными
"На совещании, в котором я участвовал, омбудсмен Украины [Дмитрий Лубинец] передал российской стороне список из 800 человек. Омбудсмен России [Татьяна Москалькова] передала омбудсмену Украины список из 200 человек", - сказал Малкоч.
Турецкая предложила создать "гуманитарный коридор" в Стамбуле для проведения обмена.
"Нужно открыть гуманитарный коридор в Стамбуле. Мы хотим провести обмен с помощью Стамбульской платформы", - утверждает Малкоч.
По итогам встречи омбудсмены Украины и России достигли принципиальной договоренности примерно по 40 изменениям в списках, большинство из которых касались раненых гражданских и военных.
"Сейчас идея турецкой стороны заключается в том, что они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовались их каналы коммуникации и гражданские лица, или раненые военные могли сначала возвращаться в Турцию, а после того - на территорию Украины", - рассказал Лубинец.
Сообщается, что 16 января состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Президенты обсудили вопрос обмена военнопленными. Также Эрдоган снова предложил свое посредничество в переговорах между Украиной и Россией.
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