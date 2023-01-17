Феномен Арестовича. Почему ушел в отставку советник офиса президента Украины

В результате российского ракетного удара по Днепру по состоянию на утро 17 января погибли 44 человека, а поиски еще более 20 человек продолжаются.

Феномен Арестовича

Святослав Хоменко, Би-би-си

Феномен Алексея Арестовича в ходе этой войны еще ждет своего исследователя.

Сложно найти по обе стороны фронта человека, который вызывал бы такую гамму столь сильных и совершенно противоположных эмоций. Его считают пророком и шарлатаном одновременно, его обожают и ненавидят, к нему почтенно прислушиваются и его фамилию употребляют в качестве имени нарицательного в совсем неприглядных контекстах.

А может, правда в том, что Арестович и является всем этим одновременно?

Он пришел в офис президента Зеленского в первый день после полномасштабного вторжения России в Украину. От своих источников я знаю, что настроение в офисе было, мягко говоря, нервозное. Вне пределов офиса - близкое к паническому. Сирены на улицах, пробки на выездах из крупных городов, огромные очереди в супермаркетах. Но, с другой стороны, уже в первые часы войны стало понятно, что украинцы не встречают российскую армию с цветами, а очереди выстроились не только к банкоматам, но и к военкоматам.