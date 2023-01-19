Почему некоторые женщины выбирают анальный секс? Отвечает секс-коуч

Фото: Иева Симане

Ответить на вопрос мы попросили эксперта по удовольствиям, сертифицированного коуча, обучающегося психотерапевта Иеву Симане:

Привет, Зане!

Вокруг анального секса много неясностей и мифов, тема многим кажется постыдной.

Если мужчина говорит, что ему нравится анальный секс, то его часто называют геем, независимо от того, является он им или нет.

Если женщина получает удовольствие от анального секса, она может опасаться унижений и насмешек со стороны.

Некоторые люди считают анальный секс "неправильным" или "грязным" в сравнении с другими сексуальными практиками.

Хочется подчеркнуть, что как гетеросексуальные, так и однополые пары могут заниматься анальным сексом, наслаждаться им или же не заниматься им, если нет такого желания.

Анальный секс - это тоже... секс!

Даже больше: анальный секс может быть очень приятным занятием, если он согласован с вашим партнером и проделана надлежащая подготовка - желание, возбуждение, презерватив, смазка!

В анальном отверстии много чувствительных нервных окончаний, что делает этот опыт особенно приятным и оргазмическим.

Анальный секс так же, как и любой другой секс по обоюдному согласию, является нормальной сексуальной практикой.

Партнеры должны быть открыты к разговору на эту тему. Но по данному вопросу можно проконсультироваться и со специалистом.