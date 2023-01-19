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В горах пропал актер Джулиан Сэндс, известный по фильму "Чернокнижник"

rus.tvnet.lv
В горах пропал актер Джулиан Сэндс, известный по фильму "Чернокнижник"
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Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

65-летний голливудский актер Джулиан Сэндс (Julian Sands) неделю назад отправился покорять горы Калифорнии. На данный момент о нем ничего не слышно. Ведутся поиски, пишет StarHit.ru.

О пропаже звезды близкие заявили в минувшую пятницу. Джулиан Сэндс, по сообщению спасателей, находится в калифорнийских горах Сан-Габриэль, в которых не так давно погибли два туриста. Поиски осложнены плохими погодными условиями. 

"Из-за риска схода лавин наземные бригады были сняты с горы. Тем не менее мы продолжаем поиски с помощью вертолетов и дронов. Мы запланируем еще один наземный поиск, когда погода улучшится", - передают СМИ слова источника. 

Напомним, на счету Джулиана Сэндса десятки ролей в кино, среди которых такие картины, как "Поля смерти", "Комната с видом", "Версия Браунинга", "Покидая Лас-Вегас", "Свидание на одну ночь", "Таймкод", "Отель", "Касл", "Готэм", "Девушка с татуировкой дракона" и другие. 

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