Члены правительства Эстонии поддержали предложение министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ) предоставить Украине самый большой на сегодняшний день объем военной помощи, в том числе оружие для стрельбы с закрытых позиций и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 миллионов евро. Таким образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро, или немногим более одного процента ВВП Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Эстония предоставит Украине рекордный объем военной помощи
"Эстонцы на своем болезненном историческом опыте знают, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает маленькие. Если Украина падет, свобода в других частях мира также окажется под угрозой. Помогая Украине защитить свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, в том числе и Эстонии", - заявила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).
"Поэтому крайне необходимо продолжать оказание военной помощи Украине. Сегодняшним решением правительства мы отправим Украине то оружие, в котором она сейчас больше всего нуждается. Украина сама попросила этой помощи у Эстонии, необходимость именно этого вооружения в прошлый раз подчеркивал и президент Зеленский на нашей недавней встрече руководителей Объединенного экспедиционного корпуса JEF в Риге", - сказала Каллас.
Премьер-министр добавила, что украинцы очень быстро учатся, как обращаться с новыми системами вооружения. "Государство и народ Украины до сих пор умело использовали нашу военную помощь. Мы все хотим, чтобы война закончилась, но Россия дала четкий сигнал, что она планирует продолжать захватническую войну. Поэтому свободный мир должен продолжать оказывать военную помощь Украине, причем делать это еще быстрее и в гораздо больших масштабах, чем раньше. Всем странам необходимо пересмотреть свои запасы и обеспечить, чтобы отрасли могли производить больше и быстрее. У войны России против Украины есть цена — цена, которую мы платим в евро, а украинцы платят своими жизнями".
Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул большую потребность Украины в тяжелом вооружении. "Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы сохранить инициативу и противостоять России, которая сейчас готовится восстановить свою военную мощь. Самые тяжелые бои еще впереди. Наша помощь и помощь наших союзников напрямую влияет на боеспособность украинских солдат и высоко ценится в Украине. Вот почему важно подавать пример и мотивировать других союзников на помощь", - сказал Певкур.
На этот раз пакет военной помощи состоит из гаубиц, боеприпасов, машин поддержки артиллерийских частей и гранатометов. Стоимость всего пакета составляет около 113 миллионов евро, что увеличивает общую военную помощь, которую Эстония оказывает Украине, до 370 миллионов евро, или чуть более одного процента валового внутреннего продукта Эстонии. Эстония будет ходатайствовать на получение средств от Европейского фонда мира для восстановления вооружения.
Военная помощь Украине не снижает обороноспособности Эстонии, отсутствующие компоненты будут полностью восстановлены в ближайшее время. Осуществляется плановый переход на мобильную артиллерию К9, кроме того, оборона Эстонии будет усилена присутствием союзников, в том числе с помощью недавно добавленных американских HIMARS.
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