Эстония предоставит Украине рекордный объем военной помощи

"Эстонцы на своем болезненном историческом опыте знают, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает маленькие. Если Украина падет, свобода в других частях мира также окажется под угрозой. Помогая Украине защитить свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, в том числе и Эстонии", - заявила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

"Поэтому крайне необходимо продолжать оказание военной помощи Украине. Сегодняшним решением правительства мы отправим Украине то оружие, в котором она сейчас больше всего нуждается. Украина сама попросила этой помощи у Эстонии, необходимость именно этого вооружения в прошлый раз подчеркивал и президент Зеленский на нашей недавней встрече руководителей Объединенного экспедиционного корпуса JEF в Риге", - сказала Каллас.