Системы ПВО на крышах в Москве: что они могут сбить

Еще несколько систем ПВО сняли на камеру в двух километрах от бизнес-аэродрома "Остафьево" в Новой Москве, где базируются и военные. По утверждению читателя, приславшего видео в редакцию "Сирены", военная техника появилась там около месяца назад.

Пользователи соцсетей выкладывают и другие снимки военной техники в разных районах Москвы: сообщают о комплексах С-400, развернутых в районе Тимирязевской сельхозакадемии, а также о батарее ПВО в парке Лосиный остров.

18 января, комментируя недавнюю трагедию в Днепре, где жертвами попадания российской ракеты по жилому дому стали более 40 мирных жителей, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что виноваты во всем украинские системы ПВО, которые, по его словам, "вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному и гуманитарному праву расположились в жилых кварталах".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого журналисты спросили в пятницу об установке систем ПВО в Москве, традиционно переадресовал все вопросы министерству обороны.

Минобороны России и мэрия Москвы не комментировали происходящее.

Би-би-си не может подтвердить, что массовое размещение систем ПВО в Москве началось именно сейчас. По сообщению других источников, ЗРПК "Панцирь" на крыше здания минобороны стоит как минимум с декабря 2022 года. Не выглядит и чем-то из ряда вон выходящим и противовоздушное прикрытие стратегически важных аэродромов и резиденции Путина.