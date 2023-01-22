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Нидерланды планируют закрыть крупнейшее месторождение газа в Европе

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Нидерланды планируют закрыть крупнейшее месторождение газа в Европе
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Месторождения газа в Нидерландах.
Месторождения газа в Нидерландах. Фото: Reuters/ScanPix

По соображениям безопасности Нидерланды в этом году планируют закрыть крупнейшее европейское месторождение газа. Об этом сообщает Financial Times.

Издание, ссылаясь на должностных лиц, утверждает, что правительство Нидерландов планирует закрыть сейсмически опасное месторождение газа в Гронингене до 1 октября, но следит за тем, чтобы после этой зимы в Европе хватало бы газа.

По словам министра горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханса Уилбрифа, в случае необходимости месторождение может продолжать работу до октября 2024 года.

Газовое поле, расположенное в северо-восточном регионе Нидерландов недалеко от границы с Германией, производит только часть своего потенциала. Однако производство продолжалось, поскольку прошлым летом правительство переживало давление на увеличение производства из-за вторжения России в Украину, которое вызвало значительный дефицит газа в Европе.

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