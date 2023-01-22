Польша может создать "малую коалицию" для передачи танков Киеву

Если правительство Германии так и не передаст Украине боевые танки Leopard 2, тогда Польша сформирует "малую коалицию" стран, которые обеспечат Киев "современной техникой" и "современными танками" из собственных арсеналов, заявил в интервью агентству PAP, обнародованном в воскресенье, 22 января, премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий. Он резко раскритиковал нерешительную позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) относительно поставок танков Leopard Украине. "Позиция Германии в этом вопросе неприемлема", - подчеркнул Моравецкий.

Еще до недавней встречи Контактной группы по Украине в Рамштайне Польша выражала готовность передать Украине танки Leopard из собственных запасов, но для этого сначала требуется получить согласие Германии как страны-производителя этой военной техники. Единственное, на что до сих пор согласилась Германия, это провести инвентаризацию своих танков Leopard, чтобы выяснить, сколько из них могут быть переданы Украине.