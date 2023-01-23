"Я бисексуалка. У меня есть муж и двое детей". Откровенные размышления матери семейства

Я знаю, что членство в алфавитной мафии (так сообщество ЛГБТК+ называет себя в TikTok, чтобы обойти различные ограничения) означает гораздо больше, чем просто история моих сексуальных и романтических отношений. Я также знаю, что стать "видимой" - это всегда определенный риск. В каком-то смысле "стать невидимой" - это даже своего рода привилегия. Но поскольку мой партнер строго гетеросексуален, мы не вращаемся в тех же социальных кругах и не встречаемся с разными людьми, как раньше, тем более когда у нас родились дети. И из-за этого я испытываю глубокое чувство утраты.

По сути, скорбь по поводу отстранения квир-стороны моей идентичности на самом деле означает скорбь по отдалению той "меня", которой я была до того, как у меня появились дети.

Все еще более разрушительным делает страх, что мои дети никогда не узнают меня полностью. Я прошла вместе с ними все этапы их развития и знаю их настолько близко, насколько это возможно. Но они могут никогда не узнать, кто я на самом деле.