"Я бисексуалка и стала матерью в гетеросексуальных отношениях. Но я до сих пор скорблю о потере другой стороны своей идентичности", - пишет Изабелла Мейдер на портале Insider. Как семейный человек может жить со своей подавленной бисексуальностью? Рассказывать ли об этом детям? Вот мысли Изабеллы Мейдер, переданные Apollo.lv.
"Я бисексуалка. У меня есть муж и двое детей". Откровенные размышления матери семейства
Тут и далее - повествование от лица Изабеллы.
В воспитании детей есть и грустная сторона. Они меняются с каждым этапом своего развития, и как бы вы ни восхищались каждой фазой, вы также тоскуете по их ушедшим версиям. Но они уже никогда не будут прежними.
Точно так же каждый родитель теряет предыдущую версию себя с рождением ребенка. Я теперь совершенно другой человек. Я больше никогда не буду прежней. Я всегда была бисексуальной женщиной и гордилась этим. Я присоединилась к различным странным социальным группам. Но сейчас я чувствую себя такой далекой от прошлой версии себя, особенно теперь, когда я замужем за мужчиной уже более пяти лет и у меня двое детей.
Я до сих пор испытываю неожиданную ярость при мысли о потере своей личности.
Мне многие говорили: когда у тебя будут дети, все в жизни изменится. Да, действительно все изменилось. Даже то, о чем вас никто не предупреждал и о чем никто не говорит. Чувство оторванности от большой части собственной личности - одна из таких вещей.
Ночи в гей-барах заменили дни в парках и на детских площадках. Посиделки в кафе сменились галопом за детьми в детский сад и школу.
Я больше не хожу курить с теми же людьми, с которыми ходила на прайд, ведя интенсивные дискуссии о достоинствах средств массовой информации, которые мы потребляем, о проектах, над которыми мы работаем, или о том, с кем мы спим и почему. Вместо этого я болтаю с другими мамами на детской площадке: "Что делает твой муж?" - "А что - твой?".
Ну, даже квир и другие люди разной сексуальной ориентации предполагают, что я гетеросексуалка, особенно когда я с детьми. Этим летом, когда я была на мероприятии одна, кто-то из моего бывшего сообщества заметил мою другую личность, но это редкость.
Странно, но мне кажется, что наличие детей сигнализирует миру о том, нетрадиционная у меня сексуальность или нет.
Я такая не одна.
Недавнее исследование Института Уильямса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что почти четверть лесбиянок, бисексуалов и квир-персон (лица с неопределенной сексуальностью, которые не идентифицируют себя с определенным полом) в возрасте от 18 до 59 лет являются родителями детей.
Большинство - это бисексуальные женщины, состоящие в отношениях с мужчиной, проживающие в сельской местности. Я полностью подхожу под это описание. Я чувствую себя очень изолированной от своего сообщества, особенно учитывая, что даже они больше не считают меня своей.
Я знаю, что членство в алфавитной мафии (так сообщество ЛГБТК+ называет себя в TikTok, чтобы обойти различные ограничения) означает гораздо больше, чем просто история моих сексуальных и романтических отношений. Я также знаю, что стать "видимой" - это всегда определенный риск. В каком-то смысле "стать невидимой" - это даже своего рода привилегия. Но поскольку мой партнер строго гетеросексуален, мы не вращаемся в тех же социальных кругах и не встречаемся с разными людьми, как раньше, тем более когда у нас родились дети. И из-за этого я испытываю глубокое чувство утраты.
По сути, скорбь по поводу отстранения квир-стороны моей идентичности на самом деле означает скорбь по отдалению той "меня", которой я была до того, как у меня появились дети.
Все еще более разрушительным делает страх, что мои дети никогда не узнают меня полностью. Я прошла вместе с ними все этапы их развития и знаю их настолько близко, насколько это возможно. Но они могут никогда не узнать, кто я на самом деле.
Когда мои дети подрастут, передо мной встанет выбор: рассказать ли им все о себе? Какая разница, если все, что они видели в своей жизни, это мои отношения с их отцом? Есть ли черта, которую я должна пересечь, чтобы они знали свою мать как многогранного человека? Должна ли я рассказать им все, чтобы они могли узнать об опыте таких людей, как я, которые чувствуют себя потерянными, медленно стирая бисексуальность из своей личности?
Я тороплю события, я знаю. Моим сыновьям еще нет даже четырех и двух лет. Мой старший теперь решил, что он волшебный котенок, и я все еще кормлю грудью младшего. Это все вопросы на будущее.
Радость и наполнение, которые я и многие из нас находим в воспитании детей, подобны кастрюле с крышкой. Мы хотели детей. Но под крышкой в кастрюле лежит горечь утраты - горячая, как пар, и мучительная, как ожог от него. И я подозреваю, что буду продолжать гореть и чувствовать боль, пока не найду, как уважать и радовать ту часть меня, которая в настоящее время остается подавленной и непризнанной.
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