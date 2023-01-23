Полиция просит откликнуться родственников умершего мужчины

ВНИМАНИЕ: Ниже в статье представлено фото умершего человека

Текущая информация, доступная полиции, показывает, что имя умершего, вероятно, Юрий Озолиньш или Юрис Озолиньш, он родился 25 или 26 марта 1962 года. У мужчины не было документа, удостоверяющего личность.

Возможно, когда-то он жил в Лиепае.

Государственная полиция призывает ознакомиться с фото умершего и отозваться его возможными родственниками. В полицию можно обратиться по по телефонам 670 75 111, 670 75 151 или 110!

Фото: Valsts policija