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Полиция просит откликнуться родственников умершего мужчины

rus.tvnet.lv
Полиция просит откликнуться родственников умершего мужчины
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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В Юрмальском отделении Госполиции возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неопознанного мужчины в 8:31 18 ноября 2022 года по адресу: улица Артилерияс 4 в Юрмале. Признаков насильственной смерти у мужчины не обнаружено.

ВНИМАНИЕ: Ниже в статье представлено фото умершего человека

Текущая информация, доступная полиции, показывает, что имя умершего, вероятно, Юрий Озолиньш или Юрис Озолиньш, он родился 25 или 26 марта 1962 года. У мужчины не было документа, удостоверяющего личность.

Возможно, когда-то он жил в Лиепае.

Государственная полиция призывает ознакомиться с фото умершего и отозваться его возможными родственниками. В полицию можно обратиться по по телефонам 670 75 111, 670 75 151 или 110!

Фото: Valsts policija

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