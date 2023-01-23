В Юрмальском отделении Госполиции возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неопознанного мужчины в 8:31 18 ноября 2022 года по адресу: улица Артилерияс 4 в Юрмале. Признаков насильственной смерти у мужчины не обнаружено.
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Полиция просит откликнуться родственников умершего мужчины
Полиция просит откликнуться родственников умершего мужчины
ВНИМАНИЕ: Ниже в статье представлено фото умершего человека
Текущая информация, доступная полиции, показывает, что имя умершего, вероятно, Юрий Озолиньш или Юрис Озолиньш, он родился 25 или 26 марта 1962 года. У мужчины не было документа, удостоверяющего личность.
Возможно, когда-то он жил в Лиепае.
Государственная полиция призывает ознакомиться с фото умершего и отозваться его возможными родственниками. В полицию можно обратиться по по телефонам 670 75 111, 670 75 151 или 110!
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