Для выезда из России на машине могут ввести предварительную запись. Пока только для грузовиков

Как отмечало издание The Bell (объявлено в России "иноагентом"), главный вопрос заключается в том, какие документы понадобятся для резервирования слота для пересечения границы.

Ссылаясь на ТАСС, СМИ сообщили также, что предварительную запись для пересечения границы автор законопроекта предлагает ввести уже с 1 марта этого года - но сроком только на один год.

Москвичев возглавляет комитет Госдумы по транспорту, и это позволило журналистам предположить, что Госдума не станет отклонять его законопроект. Поправки предлагается внести в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

Откуда ажиотаж

Ажиотаж в связи с законопроектом можно объяснить контекстом. В сентябре прошлого года, когда в России была объявлена мобилизация для войны против Украины, на некоторых направлениях выезда из страны образовались массовые пробки.

На подъездах к ряду пунктов пересечения границы люди стояли по несколько суток. При этом были случаи, когда гражданам отказывали в выезде.

Электронная запись для бронирования места в очереди для пересечения границы на автомобиле (в том числе легковых) есть и с другой стороны границы России - например, на пропускном пункте в городе Нарва в Эстонии. На других погранпунктах на российско-эстонской границе можно проехать без записи.

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