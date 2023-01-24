В Госдуме предложили обязать россиян, которые хотят выехать из страны на автомобиле, заранее резервировать дату и время пересечения границы, сообщили российские СМИ со ссылкой на государственное агентство ТАСС. Это стало одной из главных новостей утра, прежде чем автор идеи выступил с разъяснением: предложение касается только грузовых автоперевозок.
Для выезда из России на машине могут ввести предварительную запись. Пока только для грузовиков
"Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи - жены, дети. Поэтому устраняем эту проблему", - сказал изданию РБК глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Откуда новость
Вызвавшая ажиотаж новость появилась на ленте ТАСС накануне поздно вечером. Государственное агентство ссылалось на оказавшийся в его распоряжении законопроект, подготовленный депутатом Москвичевым.
Согласно законопроекту, как писал ТАСС, проезд через границу России транспортных средств, принадлежащих российским и иностранным перевозчикам, а также гражданам России и иностранцам "осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством".
Бронировать дату и время выезда предлагается через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Заявитель сможет выбрать любые дату и время, кроме уже забронированных слотов. Поправки предписывают оборудовать рядом с пунктами погранконтроля отдельные "пункты контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время".
Как отмечало издание The Bell (объявлено в России "иноагентом"), главный вопрос заключается в том, какие документы понадобятся для резервирования слота для пересечения границы.
Ссылаясь на ТАСС, СМИ сообщили также, что предварительную запись для пересечения границы автор законопроекта предлагает ввести уже с 1 марта этого года - но сроком только на один год.
Москвичев возглавляет комитет Госдумы по транспорту, и это позволило журналистам предположить, что Госдума не станет отклонять его законопроект. Поправки предлагается внести в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".
Откуда ажиотаж
Ажиотаж в связи с законопроектом можно объяснить контекстом. В сентябре прошлого года, когда в России была объявлена мобилизация для войны против Украины, на некоторых направлениях выезда из страны образовались массовые пробки.
На подъездах к ряду пунктов пересечения границы люди стояли по несколько суток. При этом были случаи, когда гражданам отказывали в выезде.
Электронная запись для бронирования места в очереди для пересечения границы на автомобиле (в том числе легковых) есть и с другой стороны границы России - например, на пропускном пункте в городе Нарва в Эстонии. На других погранпунктах на российско-эстонской границе можно проехать без записи.
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