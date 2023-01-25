В Саласпилсе задержали мужчину, который хотел использовать против полиции газовое оружие

Вечером 19 января сотрудники Саласпилсского краевого самоуправления получили вызов на некое жилье в Саласпилсском крае, сообщила муниципальная полиция Саласпилсского края.

Его обитатели попросили помощи стражей порядка, потому что в дом вернулся человек, которому за день до этого полиция назначила запрет подходить к его семье и их месту жительства.

Когда полицейские прибыли на место, вызвавшая их женщина ничего не успела сказать, потому что мужчина увидел инспекторов в комнате, вытащил пистолет, перезарядил его и прицелился в сторону пришедших.

Инспекторы незамедлительно ответили, направив в сторону агрессора свое оружие, одновременно делая все, чтобы защитить как окружающих, так и себя от возможного несчастья.

Несмотря на то, что подобные ситуации не являются буднями полицейских и, скорее всего, только в учениях разыгрываются подобные сценарии, инспекторы смогли отговорить агрессивного человека от предосудительного шага, и он через пару минут успешно был закован в наручники, отмечает полиция самоуправления.

После случившегося на место происшествия вызвали медиков, которые оказали помощь пострадавшей от руки нападавшего женщине, а также выяснилось, что агрессивный мужчина на полицейских наставил незарегистрированное газовое оружие, у которого, по счастливой случайности, во время перезарядки застрял патрон.

Дальнейшая работа на месте происшествия передана Государственной полиции, которая против мужчины начала уголовный процесс. Кроме того, он должен будет наказан за нарушение запрета, установленного полицией.