В дискуссиях о введении обязательной службы политики высказывают радикальные идеи

Гражданская служба может быть обеспечена в Центре кибербезопасности, а также в структурных подразделениях снабжения и логистики. По окончании службы в этих учреждениях молодые люди могли бы получить там работу. Упомянутые сферы важны и это подтверждает также пример Украины, выразил представитель Министерства обороны.

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев выразил опасение, удастся ли государству найти необходимое количество людей с хорошими предварительными знаниями в области кибербезопасности и логистики.

Среди депутатов прозвучали также мнения о строгих требованиях к СГО. Депутат Янис Домбрава сказал, что у него возникло впечатление, что часть министерств пытается сделать так, чтобы самим не нести никакой ответственности за введение СГО. Особенно его удивило возражение Министерства здоровья к доступу к системе э-здоровья и возражения Государственной инспекции данных.

"Что это такое? Если командир несет ответственность за жизнь военнослужащих, то он должен иметь возможность обратиться к представителям медицинского украшения и узнать о фактическом состоянии здоровья военнослужащих. Командир должен давать соответствующие задачи. Если с человеком произойдет что-то плохое, кто за это понесет ответственность? (...) Мне даже показалось, что надо рассмотреть не только обязательное участие молодежи, но и чиновников, чтобы добиться лучшего понимания жизни ", - сказал Домбрава.