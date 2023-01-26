Сегодня, 25 января, Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции продолжила работу над внедрением законопроекта о Службе государственной обороне (СГО), в том числе от политиков прозвучали также радикальные предложения, например, отказаться от СГО, в службу обязательно призывать чиновников и продлить время гражданской службы, которая планируется как альтернатива СГО.
В дискуссиях о введении обязательной службы политики высказывают радикальные идеи
Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции из представленных к законопроекту 45 предложений рассмотрела небольшую часть. Комиссия продолжит рассматривать законопроект на следующей неделе.
Комиссия поддержала предложение Министерства обороны о том, что служащие в СГО лица, которые вследствие своих мыслей, осознания или религиозного убеждения не могут выполнять военную службу, могут вместо этого быть заняты в государственной гражданской службой обороны. Министерство обороны уже сообщало, что в первые годы молодым людям, которые не захотят находиться на военной службе, гражданскую службу государственной обороны можно обеспечить только в подчиненных учреждениях. Ранее прозвучало, что молодежь может проходить эту службу в учреждениях внутренних дел, здравоохранения или благосостояния, но неофициальная информация свидетельствует о том, что соответствующие министерства не проявляли особого интереса к привлечению молодежи.
Парламентский секретарь Министерства обороны Янис Эглитис признал, что альтернативная служба будет доступна только в учреждениях министерства, так как на межведомственных собраниях не достигнуто соглашение о включении других структур в этот вопрос, а также о перенаправлении финансирования. В Министерстве обороны положительно оценили желание молодых людей, например, проходить службу государственной обороны в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), но не смогли найти решение о необходимом финансировании.
Гражданская служба может быть обеспечена в Центре кибербезопасности, а также в структурных подразделениях снабжения и логистики. По окончании службы в этих учреждениях молодые люди могли бы получить там работу. Упомянутые сферы важны и это подтверждает также пример Украины, выразил представитель Министерства обороны.
Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев выразил опасение, удастся ли государству найти необходимое количество людей с хорошими предварительными знаниями в области кибербезопасности и логистики.
Среди депутатов прозвучали также мнения о строгих требованиях к СГО. Депутат Янис Домбрава сказал, что у него возникло впечатление, что часть министерств пытается сделать так, чтобы самим не нести никакой ответственности за введение СГО. Особенно его удивило возражение Министерства здоровья к доступу к системе э-здоровья и возражения Государственной инспекции данных.
"Что это такое? Если командир несет ответственность за жизнь военнослужащих, то он должен иметь возможность обратиться к представителям медицинского украшения и узнать о фактическом состоянии здоровья военнослужащих. Командир должен давать соответствующие задачи. Если с человеком произойдет что-то плохое, кто за это понесет ответственность? (...) Мне даже показалось, что надо рассмотреть не только обязательное участие молодежи, но и чиновников, чтобы добиться лучшего понимания жизни ", - сказал Домбрава.
Депутат оппозиции от "Латвии на первом месте" Эдмунд Зивтиньш, в свою очередь, заявил, что ему никто не может доказать, что с запланированным в этом году призывом в СГО можно было бы спасти Латвию в сложной геополитической ситуации, соответственно для законопроекта СГО сейчас "неподходящее время и место".
В ответ на реплику Зивтиньша Эглитис отметил, что у Министерства обороны нет цели "заткнуть дыры" в армии, а в обозримом будущем обеспечить достаточное количество резервистов - по меньшей мере 50 000 человек, которые могли бы защищать Латвию.
Депутат Эдвин Шноре предложил, чтобы срок альтернативной службы был больше 11 месяцев -установленный срок СГО. Например, военная служба в Южной Корее идет два года, а альтернативная служба - три. По его мнению, такие различия уменьшают желание избежать военной службы.
Упомянутые предложения депутатов прозвучали только на уровне дискуссии, официально они не поданы и за них комиссия не голосовала.
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