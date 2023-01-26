СМИ: США требуют от Турции прекратить обслуживать российские самолеты

В прошлом месяце высокопоставленные официальные лица США предупредили Турцию, что она может столкнуться с последствиями, если продолжит предоставлять услуги российским и белорусским авиакомпаниям, которые летают на самолетах американского производства, сообщает The Wall Street Journal.

США утверждают, что Турция снабжает запчастями и топливом самолеты российских и белорусских авиакомпаний.

Турция остается одной из немногих стран на европейском континенте, куда российские авиакомпании продолжают летать.

Напомним, что США и их союзники ввели санкции против РФ, в том числе в отношении авиационной отрасли. Самолеты, произведенные в США, или содержащие более 25 процентов деталей американского производства, должны получить специальную лицензию на полеты в Россию и Беларусь.