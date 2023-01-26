Видео ⟩ Почему в центр для беженцев не пускают доверенных лиц украинцев?

Спасаясь от ужасов войны на родине, Юля приехала в Латвию со своей двухлетней дочерью.

Юлию и тысячи других украинских беженцев консультируют о возможной помощи в Рижском центре поддержки жителей Украины. Она была там несколько раз, но то, что она пережила в последний раз, удивило ее. Ее доверенное лицо, гражданка Латвии, не была допущена в центр поддержки. Юля хотела получить ответы на непонятные вопросы о льготах.

"Я хотела прийти туда с жительницей Латвии, которая согласилась помочь мне разобраться в законах. Но мне сказали, что гражданин Латвии не может идти со мной, потому что в этот центр могут приходить только граждане Украины. Общение затруднено, потому что мы буквально говорим на разных языках Я спрашивала, но конкретного ответа не получила.

Что-то непонятно, что-то приходится домысливать самой. Я уже три раза ходила спрашивать, но получаю общие ответы. Я до сих пор не понимаю, что делать", - рассказывает украинка программе.

В Рижский центр поддержки допускаются только жители Украины, а сопровождающие могут находиться в залах ожидания, подтвердил программе его руководитель Петерис Грубе. Он отметил, что такое условие существовало всегда, но в прошлом сотрудники учреждения были снисходительны. Недавняя жесткая позиция связана с несколькими факторами.

Видео: Продолжение истории в программе Bez tabu (на латышском языке)