Канцлер ФРГ Шольц: Войну между РФ и НАТО нельзя допустить

После того как таблоид Bild обратился в МИД ФРГ с просьбой прокомментировать высказывание министра, 26 января в ведомстве пояснили: "Россия ведет жестокую войну против Украины. Это также война против европейского миропорядка и международного права. На встрече с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна сообща противостоять этой войне. Международное право однозначно. Поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, против захватнической российской войны не делает Германию стороной конфликта".

Призыв избежать "гонки предложений" при вооружении Украины

25 января Олаф Шольц одобрил поставки танков Leopard 2 Украине, отметив, что это решение было принято "в согласии и в тесном сотрудничестве" с союзниками Германии. После этого ряд других западных стран объявил о намерении передать Киеву боевые танки. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, добавив: "Мы должны выйти на поставки самолетов Украине. И это мечта. И это задача".

Дискуссия о возможных поставках боевых самолетов Киеву началась и в Германии. Однако 25 января, выступая в бундестаге, Олаф Шольц подчеркнул, что о подобном развитии событий речи идти не может: "О том, что это не касается боевых самолетов, я сказал очень давно и говорю это и сейчас".