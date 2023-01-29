Кучинскис: я не ношу розовые очки, сторонников Путина не стало меньше

Число сторонников деятельности России, которые "исчезли" после вмешательства Службы государственной безопасности (VDD), измеряется тысячами. VDD создала очень большую систему мониторинга и сотрудничает с полицией для контроля за такими людьми. В качестве примера министр привел случай, когда в январе в TikTok появились откровенно враждебные и жестокие высказывания, но в течение нескольких часов личность была расшифрована и идентифицирована.

Министра беспокоит развитие платформы Telegram. Если, например, в Facebook и Twitter кривая постов, прославляющих российскую агрессию и распространяющих дезинформацию, идет вниз, то в Telegram и TikTok она довольно быстро поднимается, пояснил министр.

"Ну, не будем наивными. Я не ношу розовые очки по поводу того, что число патриотов Латвии вдруг прибавилось, а число тех, кто смотрит на Путина как на своего президента, уменьшилось.

Просто многие вещи, которые раньше были разрешены, теперь не разрешены. Тот случай, о котором я уже говорил, о вопиющем языке ненависти. Когда к этому человеку пришли, он заявил, что он самый большой патриот Латвии и что клип в TikTok - это невинный случай", - подчеркнул министр.