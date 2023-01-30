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Росликов ушел с должности вице-президента Латвийского профсоюза полицейских

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Росликов ушел с должности вице-президента Латвийского профсоюза полицейских
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Депутат Сейма Алексей Росликов
Депутат Сейма Алексей Росликов Фото: Edijs Pālens/LETA

Депутат Сейма Алексей Росликов ("За стабильность!") ушел с должности вице-президента Латвийского объединенного профсоюза полицейских (LAPA), сообщает агентство LETA.

Росликов указал, что покидает должность, так как, работая в парламенте, не может посвящать профсоюзу необходимое время.

Президент LAPA Агрис Суна поблагодарил Росликова за потраченное время и вклад в защиту прав и интересов сотрудников системы внутренних дел. Суна надеется, что Росликов продолжит давать советы и поможет реализовать в Сейме ряд инициатив.

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