Депутат Сейма Алексей Росликов ("За стабильность!") ушел с должности вице-президента Латвийского объединенного профсоюза полицейских (LAPA), сообщает агентство LETA.
Росликов ушел с должности вице-президента Латвийского профсоюза полицейских
Росликов ушел с должности вице-президента Латвийского профсоюза полицейских
Росликов указал, что покидает должность, так как, работая в парламенте, не может посвящать профсоюзу необходимое время.
Президент LAPA Агрис Суна поблагодарил Росликова за потраченное время и вклад в защиту прав и интересов сотрудников системы внутренних дел. Суна надеется, что Росликов продолжит давать советы и поможет реализовать в Сейме ряд инициатив.
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