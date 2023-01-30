Росликов ушел с должности вице-президента Латвийского профсоюза полицейских

Росликов указал, что покидает должность, так как, работая в парламенте, не может посвящать профсоюзу необходимое время.

Президент LAPA Агрис Суна поблагодарил Росликова за потраченное время и вклад в защиту прав и интересов сотрудников системы внутренних дел. Суна надеется, что Росликов продолжит давать советы и поможет реализовать в Сейме ряд инициатив.