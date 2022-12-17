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Сколько должен лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов?

rus.tvnet.lv
Сколько должен лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов?
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Глава партии "За стабильность!" Алексей Росликов
Глава партии "За стабильность!" Алексей Росликов Фото: Zane Bitere/LETA

Глава партии "За стабильность!" Алексей Росликов имеет долги в размере 95 706 евро, говорится в его декларации должностного лица.

Политик занимает должность члена правления в партии "За стабильность!", в обществе Zolitūdes 46 и обществе Stabilitātei - Jā!. Также Росликов является вице-президентом Латвийского объединенного профсоюза полицейских (LAPA) и субъектом хозяйственной деятельности как физическое лицо, сказано в декларации политика.

Лидер партии "За стабильность!" задекларировал квартиру в Риге, которой он владеет, а также легковой автомобиль Mercedes Benz 2014 года выпуска и регистрации, которым он пользуется.

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