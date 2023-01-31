Мы бы хотели, чтобы нам никогда не пришлось рассказывать эту историю. Речь пойдет о двух сломанных жизнях - матери и ребенка. Чтобы защитить жертву, имена были изменены, а название города не упоминается, но ответственные органы были проинформированы о происшествии.

Его зовут Алан. Ему еще нет шести месяцев. "Нет никакого способа помочь ему, но он может умереть десятью способами", - говорит мама Алана Анна. И это не преувеличение, ведь во время родов в больнице небольшого латвийского городка он пережил сильную асфиксию. В результате у ребенка серьезное поражение головного мозга и довольно неблагоприятный прогноз на будущее. Беременность протекала нормально, ребенок был выношен. Что на самом деле произошло во время родов, почему Алана не спасли?

Алан никогда не будет ходить, держать голову, есть самостоятельно. Врачи уже сообщили об этом родителям. Мальчика кормят через зонд. Хорошие моменты крошечные, как песчинки: 30 секунд ребенок может сфокусировать взгляд, очень редко улыбается. Но Алан - боец ​​- всякий раз, когда кажется, что он вот-вот уйдет, он выживает.