Во вторник наконец выглянет солнце: прогноз от синоптиков

Самым солнечным день будет в Курземе, а в восточной части страны еще некоторое время продолжит идти снег.

При умеренном западном ветре температура воздуха в середине дня составит 0...+4 градуса. К вечеру ветер поменяется на юго-западный, а температура опустится чуть ниже нуля.

В Риге во вторник ожидается частично солнечная погода, без осадков. Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха повысится до +3 градусов.

Приближающийся с северо-запада новый циклон в среду принесет затяжные дожди.