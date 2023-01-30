Во вторник, 31 января, небо над большей частью территории Латвии временами будет проясняться, выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Во вторник наконец выглянет солнце: прогноз от синоптиков
Во вторник наконец выглянет солнце: прогноз от синоптиков
Самым солнечным день будет в Курземе, а в восточной части страны еще некоторое время продолжит идти снег.
При умеренном западном ветре температура воздуха в середине дня составит 0...+4 градуса. К вечеру ветер поменяется на юго-западный, а температура опустится чуть ниже нуля.
В Риге во вторник ожидается частично солнечная погода, без осадков. Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха повысится до +3 градусов.
Приближающийся с северо-запада новый циклон в среду принесет затяжные дожди.
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