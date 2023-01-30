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Танки Challenger могут попасть в Украину сравнительно скоро

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Танки Challenger могут попасть в Украину сравнительно скоро
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Танк Challenger.
Танк Challenger. Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/Challenger_2

Танки Challenger, которые Великобритания намерена передать Украине, будут готовы отправиться в бой до лета, и, возможно, даже в апреле, в понедельник, 30 января, в парламенте Великобритании заявил министр обороны Бен Уоллес.

"Это будет до лета или в мае. Может быть, даже около Пасхи", - отвечая на вопрос депутата, когда британские танки с украинскими экипажами будут готовы отправиться в бой, сказал министр.

Западный христианский мир Пасху в этом году празднует 9 апреля.

Великобритания обещала предоставить Украине 14 танков Challenger до конца марта, а затем известное время пройдет для обучения экипажей.

Как отметил Уоллес, по военным соображениям он не может говорить о графике обучения.

Прежде всего экипажи осваивают новую технику и тогда учатся действовать координированно, добавил он.

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