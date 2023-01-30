Танки Challenger могут попасть в Украину сравнительно скоро

"Это будет до лета или в мае. Может быть, даже около Пасхи", - отвечая на вопрос депутата, когда британские танки с украинскими экипажами будут готовы отправиться в бой, сказал министр.

Западный христианский мир Пасху в этом году празднует 9 апреля.

Великобритания обещала предоставить Украине 14 танков Challenger до конца марта, а затем известное время пройдет для обучения экипажей.

Как отметил Уоллес, по военным соображениям он не может говорить о графике обучения.

Прежде всего экипажи осваивают новую технику и тогда учатся действовать координированно, добавил он.