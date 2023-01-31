15 апреля в пространстве Laska V21 пройдёт концерт грузинской певицы Муси Тотибадзе, билеты на который уже поступили в продажу.
В Риге впервые выступит Муся Тотибадзе
В Риге впервые выступит Муся Тотибадзе
Для Муси и её группы это будет первый сольный тур.
"Я очень счастлива, что наконец удалось собраться в мини-тур: Батуми, Тбилиси, Белград, Ереван, Лимассол, Таллинн и Рига. Мы очень скучали по концертам! Запретить любить и петь не получится!" - говорит Муся Тотибадзе.
Певица заявила о себе в 2014 году с треком "Правда о любви". С тех пор Муся выпустила два альбома - "Мальчик" и "Молодость", а также несколько клипов, созданных в сотрудничестве с режиссёрами Ниной Гусевой и Григорием Добрыгиным, актёрами Александром Палем, Никитой Кукушкиным, Антоном Лапенко, Александром Гудковым и другими.
Концерт пройдёт 15 апреля в Laska V21. Больше информации здесь.
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