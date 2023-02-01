Подростки катаются на вагонах грузовых поездов, свои опасные проделки снимают на видео и выкладывают в TikTok, чтобы показать свой "героизм", сообщает передача Degpunktā.
Передача: Подростки ради славы в TikTok подвергают жизнь опасности на железной дороге
Передача: Подростки ради славы в TikTok подвергают жизнь опасности на железной дороге
На опубликованном видео видны по меньшей мере двое ребят, которые залезли на вагон с углем. В это время состав массой в несколько тысяч тонн находился в движении, проезжая через центр Риги.
В прошлом году сотрудники Latvijas dzelzceļš констатировали 33 случая, когда несовершеннолетние пытались перемещаться на вагонах поездов.
Для борьбы с популяризацией этой тенденции в интернете представители Latvijas dzelzceļš активно участвуют в контроле за содержанием платформ соцсетей, однако предприятие признает, что "это борьба с ветряными мельницами".
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