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Передача: Подростки ради славы в TikTok подвергают жизнь опасности на железной дороге

rus.tvnet.lv
Передача: Подростки ради славы в TikTok подвергают жизнь опасности на железной дороге
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Товарный поезд
Товарный поезд Фото: Evija Trifanova/LETA

Подростки катаются на вагонах грузовых поездов, свои опасные проделки снимают на видео и выкладывают в TikTok, чтобы показать свой "героизм", сообщает передача Degpunktā.

На опубликованном видео видны по меньшей мере двое ребят, которые залезли на вагон с углем. В это время состав массой в несколько тысяч тонн находился в движении, проезжая через центр Риги.

В прошлом году сотрудники Latvijas dzelzceļš констатировали 33 случая, когда несовершеннолетние пытались перемещаться на вагонах поездов.

Для борьбы с популяризацией этой тенденции в интернете представители Latvijas dzelzceļš активно участвуют в контроле за содержанием платформ соцсетей, однако предприятие признает, что "это борьба с ветряными мельницами".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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