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Почему "королева чистоты" Мари Кондо отказалась от уборки?

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Почему "королева чистоты" Мари Кондо отказалась от уборки?
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Мари Кондо
Мари Кондо Фото: AFP/SCANPIX

Японская писательница и гуру уборки Мари Кондо в беседе с изданием The Washington Post призналась, что наведение порядка в доме больше для нее не приоритет. Мари пояснила, что все поменялось с рождением третьего ребенка в 2021 году. Так что сейчас она редко убирает в доме, призналась "королева чистоты". 

Кондо отмечает, что появление детей заставило ее иначе взглянуть на многие вещи. Так что сейчас она больше не желает тратить время на уборку.

"Я стала профессионалом в вопросах уборки и всегда старалась поддерживать порядок в своем доме. Но сейчас в нем беспорядок, так как на этом этапе моей жизни для меня важнее то, как я провожу свое время", - заявила Мари Кондо, автор книги-бестселлера "Магическая уборка: Японское искусство наведения порядка дома и в жизни".

Она признается, что материнство изменило ее образ жизни и внимание с уборки сместилось на поиск простых способов сделать повседневные домашние дела приятными.

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