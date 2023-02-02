Почему "королева чистоты" Мари Кондо отказалась от уборки?

Кондо отмечает, что появление детей заставило ее иначе взглянуть на многие вещи. Так что сейчас она больше не желает тратить время на уборку.

"Я стала профессионалом в вопросах уборки и всегда старалась поддерживать порядок в своем доме. Но сейчас в нем беспорядок, так как на этом этапе моей жизни для меня важнее то, как я провожу свое время", - заявила Мари Кондо, автор книги-бестселлера "Магическая уборка: Японское искусство наведения порядка дома и в жизни".

Она признается, что материнство изменило ее образ жизни и внимание с уборки сместилось на поиск простых способов сделать повседневные домашние дела приятными.