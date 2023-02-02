Ранее российский кинокритик Антон Долин, ныне проживающий в Латвии, анонсировал показ картины "Кит" Даррена Аронофски, который пройдет 4 февраля в кинотеатре Forum Cinemas.
Антон Долин принес извинения жителям Латвии: "Ранить никого не хотелось"
"Прерываю свой информационный целибат, чтобы объявить важную для меня новость [...]. 4 февраля в 19:00 в рижском Forum Cinemas состоится мероприятие, из каких состояла моя московская и российская жизнь - уже почти год их у меня не было [...].
"Кит" Даррена Аронофски, показ на английском с субтитрами (латышскими и русскими). Ужасно хочется поддержать самоотверженных людей, решивших продвигать и показывать арт-кино в Латвии. Если у них получится, будет здорово.
Искренне не представляю, какова рижская аудитория такого мероприятия. Может, придет десять человек (поймите правильно, я буду рад пообщаться и с десятью). Но, поскольку такое проводится впервые, если вы живете или находитесь в Риге и окрестностях, пожалуйста, приходите сами и сообщите всем, кому это может быть интересно", - написал Антон Долин.
После публикации кинокритика обвинили в снобизме и имперскости. В комментариях Долину рассказали о том, что в Риге существуют традиции с кинопоказами арт-хаусного и независимого кино.
"В Риге вообще ценят независимое кино, благодаря Аугусту Сукуту и его легендарному фестивалю Arsenal, который проводился в 90-е и в начале 2000-х. A теперь у нас есть Riga IFF каждый год в октябре, с шикарной коллекцией фильмов", - написала Айя Легздиня.
Не осталась в стороне и латвийский диджей Ксения Kamikaza:
"В Риге отличная аудитория, посещающая кинофестивали очень разных направлений. Но ваш снобизм отталкивает. Вы переехали в страну, где люди очень близки друг другу, нас не так много даже во всей стране. Поэтому неплохо быть проще и априори уважать аудиторию".
2 февраля Антон Долин решил прервать молчание и обратиться к латвийской публике:
"Считаю важным отдельно извиниться. Когда я объявлял здесь об этом показе, видимо, выбрал неточные слова и был неверно понят. Речь идет о чистом недоразумении, ранить никого не хотелось.
Поэтому проясню написанное там:
- я никоим образом не сомневался в давней традиции показа авторского кино в Риге и Латвии (не знаком с этой традицией лично, но наслышан);
- все мои сомнения касались исключительно моей персоны и того, захочет ли здешняя публика посетить сеанс фильма с моим представлением и разбором;
- показ организован гражданами Латвии, это их инициатива, а не моя;
- формат, в котором я делаю такие показы, в самом деле редкий, если не беспрецедентный (меня пытались поправить, но я навел справки и в этом убедился). И вот почему. Я делаю показы так называемого "арт-мейнстрима" для неподготовленной и не специальной аудитории. Мое участие не сводится к предисловию (не лекции!) перед фильмом, а предполагает его обсуждение с аудиторией после показа. Причем таким образом я анализирую именно новые фильмы, а не признанную классику. Много лет я делал это в Москве в рамках "Каро-Арт" и потому (ошибочно) счел, что моя аудитория в курсе.
Если этот рижский опыт покажется удачным, постараемся повторить. Если нет, значит нет".
Напомним, 31 мая 2022 года кинокритик Антон Долин, который после начала войны в Украине уехал из России и сейчас работает в нашей стране, обратился в соцсетях к своим латвийским коллегам, связанным с Рижским международным кинофестивалем, обвинившим его в "колонизаторских намерениях по отношению к Латвии".
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