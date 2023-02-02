Антон Долин принес извинения жителям Латвии: "Ранить никого не хотелось"

Не осталась в стороне и латвийский диджей Ксения Kamikaza:

"В Риге отличная аудитория, посещающая кинофестивали очень разных направлений. Но ваш снобизм отталкивает. Вы переехали в страну, где люди очень близки друг другу, нас не так много даже во всей стране. Поэтому неплохо быть проще и априори уважать аудиторию".

2 февраля Антон Долин решил прервать молчание и обратиться к латвийской публике:

"Считаю важным отдельно извиниться. Когда я объявлял здесь об этом показе, видимо, выбрал неточные слова и был неверно понят. Речь идет о чистом недоразумении, ранить никого не хотелось.

Поэтому проясню написанное там:

- я никоим образом не сомневался в давней традиции показа авторского кино в Риге и Латвии (не знаком с этой традицией лично, но наслышан);

- все мои сомнения касались исключительно моей персоны и того, захочет ли здешняя публика посетить сеанс фильма с моим представлением и разбором;

- показ организован гражданами Латвии, это их инициатива, а не моя;

- формат, в котором я делаю такие показы, в самом деле редкий, если не беспрецедентный (меня пытались поправить, но я навел справки и в этом убедился). И вот почему. Я делаю показы так называемого "арт-мейнстрима" для неподготовленной и не специальной аудитории. Мое участие не сводится к предисловию (не лекции!) перед фильмом, а предполагает его обсуждение с аудиторией после показа. Причем таким образом я анализирую именно новые фильмы, а не признанную классику. Много лет я делал это в Москве в рамках "Каро-Арт" и потому (ошибочно) счел, что моя аудитория в курсе.

Если этот рижский опыт покажется удачным, постараемся повторить. Если нет, значит нет".

Напомним, 31 мая 2022 года кинокритик Антон Долин, который после начала войны в Украине уехал из России и сейчас работает в нашей стране, обратился в соцсетях к своим латвийским коллегам, связанным с Рижским международным кинофестивалем, обвинившим его в "колонизаторских намерениях по отношению к Латвии".