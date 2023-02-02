Призывают начать уголовное преследование пьяного шофера - чиновника Госполиции

В ходе досудебного расследования были получены доказательства того, что должностное лицо Госполиции в конце прошлого года, будучи не при исполнении служебных обязанностей, управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки концентрации алкоголя было констатировано, что она превысила 2,4 промилле.

Транспортное средство нарушившего закон чиновника подлежит конфискации.

За совершенное преступление в прокуратуру передано уголовное дело с предложением начать уголовное преследование за совершение предусмотренного частью первой статьи 262 Уголовного закона преступного деяния - управление транспортным средством, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.

IDB указывает, что в этом году это уже второй направленный в прокуратуру уголовный процесс, связанный с противозаконным действием должностных лиц - управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

IDB напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным в совершении преступного деяния, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном Уголовным законом.