Финляндия и Швеция вступят в НАТО только вместе, в ходе визита в Стокгольм в четверг, 2 февраля, сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Премьер Финляндии: мы вступим в НАТО только вместе со Швецией
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Улфом Кристерсоном Марин сказала, что всем будет лучше, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО вместе.
Не может быть и речи, что эти страны вступят в альянс отдельно, добавила она.
Как отметил Кристерсон, новые, более строгие антитеррористические законы в Швеции поспособствуют этому процессу.
Премьер-министр призвал шведов "сохранять холодную голову", чтобы государство могло стать страной-членом альянса.
Журналисты спросили его, будут ли еще другие акции с поджогом Корана, схожие с той, что уже состоялась 21 января у посольства Турции в Стокгольме.
Кристерсон отказался высказывать прогнозы, указав, что "люди, к сожалению, смогут саботировать участие Швеции в НАТО".
Марина, отвечая на вопрос журналистов, как долго Финляндия будет ждать Швецию, заявила, что Швеция соответствует всем критериям участия.
"Мне не нравится, что Швецию позиционируют как какую-то проблему", - сказала Марин.
Финляндия и Швеция выполнили все условия участия, которые летом в Мадриде были согласованы с Турцией, уверена премьер-министр Финляндии.
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