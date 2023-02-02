Премьер Финляндии: мы вступим в НАТО только вместе со Швецией

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Улфом Кристерсоном Марин сказала, что всем будет лучше, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО вместе.

Не может быть и речи, что эти страны вступят в альянс отдельно, добавила она.

Как отметил Кристерсон, новые, более строгие антитеррористические законы в Швеции поспособствуют этому процессу.

Премьер-министр призвал шведов "сохранять холодную голову", чтобы государство могло стать страной-членом альянса.

Журналисты спросили его, будут ли еще другие акции с поджогом Корана, схожие с той, что уже состоялась 21 января у посольства Турции в Стокгольме.

Кристерсон отказался высказывать прогнозы, указав, что "люди, к сожалению, смогут саботировать участие Швеции в НАТО".

Марина, отвечая на вопрос журналистов, как долго Финляндия будет ждать Швецию, заявила, что Швеция соответствует всем критериям участия.

"Мне не нравится, что Швецию позиционируют как какую-то проблему", - сказала Марин.

Финляндия и Швеция выполнили все условия участия, которые летом в Мадриде были согласованы с Турцией, уверена премьер-министр Финляндии.