Электроприборы играют важную роль в расходовании электроэнергии в доме. Поэтому тема экономии стала более актуальной в связи с доступностью и ценами на энергоресурсы. Изменив только наши привычки, потребление электроэнергии в домохозяйствах можно сократить примерно на 10%.
Как снизить потребление электроэнергии примерно на 10%?
Кроме того, более энергоэффективное оборудование позволяет экономить потребление электроэнергии до 10 раз по сравнению со старым оборудованием. Эксперт по энергоэффективности делится советами по повышению энергоэффективности в домохозяйствах.
"Само слово "экономия" не означает, что мы должны от чего-то отказаться, чтобы сократить наше потребление. В связи с нынешними ценами на энергоресурсы, конечно, нужно думать и об экономии, но главное – найти способы, как стать более энергоэффективным и снизить потребление, сохранив тот же уровень комфорта. Я считаю, что большинство из нас знает, что нужно делать правильно, чтобы экономить электроэнергию. Например, кипятить только необходимое количество воды в чайнике или не класть теплые продукты в холодильник. Но проблема в том, что нам не всегда удается запомнить эти шаги и следовать им", - объясняет Анрийс Тукулис, эксперт по энергоэффективности.
Лучшими рабочими решениями являются те, которые легко внедряются, не требуют значительного изменения образа жизни и по карману для многих. "Принятие правильных мер и пересмотр части повседневных привычек может превратить ваш дом в машину для экономии денег. Речь идет о домашних привычках людей и об инструментах или оборудовании, которые можно использовать для экономии. Важен каждый маленький шаг, начиная с перехода на светодиодные лампы, использования перезаряжаемых батарей и заканчивая выбором энергосберегающих приборов", - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела IKEA по дизайну интерьера.
Начните с простого анализа энергоэффективности домохозяйства
Чтобы оценить потребление электроэнергии и найти возможные способы ее экономии, просмотрите потребление электроэнергии за последние несколько месяцев, а если есть возможность, то и за последний год. В настоящее время оператор распределительной системы установил интеллектуальные счетчики в более чем 98% объектов недвижимости в Латвии, что позволяет контролировать потребление электроэнергии не только ежемесячно, но и ежедневно и даже ежечасно. Детальный анализ - когда и сколько тратится в конкретные моменты и месяцы, позволяет понять, кто является крупнейшими потребителями электроэнергии.
Если домохозяйство потребляет много электроэнергии, но не ясно, в чем причина, поможет приобретение индивидуальных счетчиков, позволяющих определить потребление конкретного электроприбора. Портативный счетчик можно подключить к розетке, и он работает как счетчик для одного конкретного устройства. Установив счетчик на неделю или месяц, можно легко определить потребление электроэнергии оборудованием и сравнить его, например, с новым оборудованием. Таким образом, потребители могут получить представление и понять, как быстро может окупиться наиболее энергоэффективное оборудование, если они решат перейти на более качественное.
Оцените повседневные привычки
В качестве другого приоритетного действия эксперт по энергоэффективности рекомендует пересмотреть повседневные привычки. "Такие простые действия, как выключение компьютера или других неиспользуемых устройств из режима ожидания, кипячение только необходимого количества воды в чайнике и использование электрического чайника вместо нагрева воды на плите, выключение света в комнатах, если нас там нет, или выключение телевизора, если его никто не смотрит, помогут снизить потребление электроэнергии. Наиболее часто открываемые двери в нашем домохозяйстве - это двери холодильника. Каждый раз, когда мы их открываем, устройство начинает потреблять больше электроэнергии, чтобы уменьшить потери холода. Поэтому не открывайте холодильник сверх необходимости и установите в нем температуру на 5˚C, а в морозильной камере - на -18˚C. Стирка одежды при более низкой температуре, например, на 30˚C, снизит потребление уже на 25% по сравнению с циклом на 40˚C", - объясняет Анрийс Тукулис.
Поддерживать бытовое оборудование в рабочем состоянии, чтобы оно работало более эффективно. Если в нашем чайнике есть хотя бы миллиметр налёта кальция, то потребление электроэнергии может увеличиться на 10%. Не допускайте образования льда на охлаждающем элементе морозильной камеры - каждый сантиметр льда увеличивает потребление морозильной камеры на 10%. Регулярно чистите оборудование с фильтрами, например, пылесосы, вентиляционные системы, вытяжки и т.д. Если фильтры не очищать регулярно, потребление у оборудования увеличивается.
Инвестиции в энергоэффективное оборудование окупятся
Последним шагом после анализа существующих устройств и привычек будет замена устаревших приборов и оборудования, которые не являются энергоэффективными. Обращайте внимание на этикетки энергоэффективности, поскольку это также позволяет объективно сравнить энергоэффективность различных производителей и моделей.
"Если это еще не сделано, то, конечно, светодиодные лампочки являются обязательными для домохозяйств - переход на эти источники света позволит снизить потребление на 90%. Таким образом, если заменить только лампочки, то срок окупаемости составит всего несколько месяцев. Значительное увеличение потребления наблюдается и в том случае, если домохозяйства используют оборудование, например, холодильники и морозильники, приобретенные более 10 лет назад. Сейчас на рынке доступны самые энергоэффективные устройства, которые потребляют меньше электроэнергии. Правда, не всё старое оборудование нужно заменять немедленно. Поэтому оценка устройств и использование портативного счетчика поможет понять их потребление", - предлагает Анрийс Тукулис, эксперт по энергоэффективности.
Даже правильное расположение электронного прибора может способствовать экономии энергии. "Во время домашних визитов мы замечаем, что нередко холодильник с высоким классом энергоэффективности ставится на кухне рядом с радиатором, духовкой или под прямыми солнечными лучами, что увеличивает потребление электроэнергии. То же самое может произойти со стиральной или посудомоечной машиной, и если не обращать внимания на различные программы стирки, а использовать только одну, то эффект тоже может быть меньше, поэтому правильное расположение или выбор правильной функции - это легкий шаг к экономии", - говорит Дариус Римкус.
Также посудомоечная машина является отличным устройством, которое может помочь нам сэкономить - если мы моем посуду вручную, мы, безусловно, потребляем больше литров воды, которая часто нагревается электрическим бойлером. Именно нагрев воды дает наибольшее потребление электроэнергии. Поэтому важно использовать посудомоечную машину с оптимальной загрузкой, а также читать инструкцию и выбирать режим мойки Eco.
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