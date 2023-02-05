Как снизить потребление электроэнергии примерно на 10%?

Поддерживать бытовое оборудование в рабочем состоянии, чтобы оно работало более эффективно. Если в нашем чайнике есть хотя бы миллиметр налёта кальция, то потребление электроэнергии может увеличиться на 10%. Не допускайте образования льда на охлаждающем элементе морозильной камеры - каждый сантиметр льда увеличивает потребление морозильной камеры на 10%. Регулярно чистите оборудование с фильтрами, например, пылесосы, вентиляционные системы, вытяжки и т.д. Если фильтры не очищать регулярно, потребление у оборудования увеличивается.

Инвестиции в энергоэффективное оборудование окупятся

Последним шагом после анализа существующих устройств и привычек будет замена устаревших приборов и оборудования, которые не являются энергоэффективными. Обращайте внимание на этикетки энергоэффективности, поскольку это также позволяет объективно сравнить энергоэффективность различных производителей и моделей.

"Если это еще не сделано, то, конечно, светодиодные лампочки являются обязательными для домохозяйств - переход на эти источники света позволит снизить потребление на 90%. Таким образом, если заменить только лампочки, то срок окупаемости составит всего несколько месяцев. Значительное увеличение потребления наблюдается и в том случае, если домохозяйства используют оборудование, например, холодильники и морозильники, приобретенные более 10 лет назад. Сейчас на рынке доступны самые энергоэффективные устройства, которые потребляют меньше электроэнергии. Правда, не всё старое оборудование нужно заменять немедленно. Поэтому оценка устройств и использование портативного счетчика поможет понять их потребление", - предлагает Анрийс Тукулис, эксперт по энергоэффективности.

Дариус Римкус Фото: Пресс-фото

Даже правильное расположение электронного прибора может способствовать экономии энергии. "Во время домашних визитов мы замечаем, что нередко холодильник с высоким классом энергоэффективности ставится на кухне рядом с радиатором, духовкой или под прямыми солнечными лучами, что увеличивает потребление электроэнергии. То же самое может произойти со стиральной или посудомоечной машиной, и если не обращать внимания на различные программы стирки, а использовать только одну, то эффект тоже может быть меньше, поэтому правильное расположение или выбор правильной функции - это легкий шаг к экономии", - говорит Дариус Римкус.

Также посудомоечная машина является отличным устройством, которое может помочь нам сэкономить - если мы моем посуду вручную, мы, безусловно, потребляем больше литров воды, которая часто нагревается электрическим бойлером. Именно нагрев воды дает наибольшее потребление электроэнергии. Поэтому важно использовать посудомоечную машину с оптимальной загрузкой, а также читать инструкцию и выбирать режим мойки Eco.