Кариньш: "Россия ждет, что мы устанем"

"Россия ждет, что мы устанем оказывать поддержку Украине, поэтому надо продолжать поддерживать Украину. Мы добьемся мира только тогда, когда Украина победит империалистическую Россию", - сказал Кариньш, отметив необходимость напоминания общественности о том, что расслабляться нельзя и что три балтийских государства покажут пример, инвестируя средства в поддержку Украины.

Премьер-министр подчеркнул на пресс-конференции, что с нетерпением ждет саммита НАТО в Вильнюсе в этом году: с точки зрения безопасности на нем важно добиться, чтобы решения по укреплению стран Балтии были внедрены на уровне НАТО.

Кариньш сообщил, что на следующей неделе планируется принять решение о бюджете Латвии на этот год, и сделать при этом значительный вклад в усиление военной сферы. Однако в то же время не менее важно, чтобы наращивать свои вооруженные силы продолжали и союзники по НАТО.