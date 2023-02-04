Полиция просит помощи в поисках Мартинса 2008 года рождения

Юноша в пятницу, 3 февраля, вышел из дома по улице Маскавас в Риге и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 174 см, среднего телосложения, светлые волосы. Был одет в черно-синюю куртку, серые спортивные штаны.

Стражи порядка просят осмотреть фотографию подростка и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 67086800 или 110.