Кенгарагский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает без вести пропавшего Мартинcа Стабулниекса 2008 года рождения.
Полиция просит помощи в поисках Мартинса 2008 года рождения
Полиция просит помощи в поисках Мартинса 2008 года рождения
Юноша в пятницу, 3 февраля, вышел из дома по улице Маскавас в Риге и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 174 см, среднего телосложения, светлые волосы. Был одет в черно-синюю куртку, серые спортивные штаны.
Стражи порядка просят осмотреть фотографию подростка и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 67086800 или 110.
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