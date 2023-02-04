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Полиция просит помощи в поисках Мартинса 2008 года рождения

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Полиция просит помощи в поисках Мартинса 2008 года рождения
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Мартинс Стабулниекс
Мартинс Стабулниекс Фото: Valsts policijas rīcībā esošā fotogrāfija

Кенгарагский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает без вести пропавшего Мартинcа Стабулниекса 2008 года рождения.

Юноша в пятницу, 3 февраля, вышел из дома по улице Маскавас в Риге и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 174 см, среднего телосложения, светлые волосы. Был одет в черно-синюю куртку, серые спортивные штаны.

Стражи порядка просят осмотреть фотографию подростка и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 67086800 или 110.

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