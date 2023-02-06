Фото ⟩ На улице Юркалнес в Риге загорелась квартира в многоэтажке. Пожарные эвакуировали людей

Как сообщили TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на улицу Юркалнес поступил в 10:24. Пожар произошел в квартире на 6-м этаже девятиэтажного дома, сообщили LETA в VUGD.

Пожарные, используя маски, вывели с шестого и седьмого этажей трех человек, которые были переданы медикам.

Еще 33 человека эвакуированы, в том числе 10 - собственными силами.

В 11:30 распространение огня было ограничено, проверка квартир на верхних этажах заканчивается. В настоящее время ведется проветривание помещений.

В тушении пожара и спасательных работах участвовали 30 пожарных.