Максим Галкин в Германии: о чем он сейчас шутит?

Как Максим Галкин шутит на сложные темы

Казалось, в глазах пришедших на концерт в Дюссельдорфе зрителей читался один и тот же вопрос: "О чем будет шутить Максим Галкин?" Артист полушутя попросил публику не снимать его выступление на смартфоны, ведь ему уже 8 февраля выступать в следующем немецком городе - баварском Фюрте, который тоже надо удивлять. "В Фюрте не будет удивления, а в Москве будет еще одно уголовное дело", - пошутил артист со сцены.

Надо отметить, признанный в России иноагентом Максим Галкин ни разу за все свое выступление не позволил себе того, за что Минюст, собственно, признал его иноагентом. Ни антироссийской деятельности никакой нет, ни украинских денег ему никто не платил уже лет десять, потому что он в Украине давно не гастролировал. "Максимум - знакомые и родственники передавали сало", - сознался сатирик. Даже войну в Украине он называет специальной военной операцией, как того требуют законы РФ. Но, конечно, о войне, о своем отношении к происходящему Максим Галкин на своем концерте сказал больше, чем в любом интервью, от которых он пока отказывается.