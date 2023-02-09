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Умер американский композитор-песенник Берт Бакарак

BBC News Русская служба
Умер американский композитор-песенник Берт Бакарак
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BBC
Фото: BBC News

В возрасте 94 лет умер Берт Бакарак - один из самых известных композиторов-песенников ХХ века.

В возрасте 94 лет умер Берт Бакарак - один из самых известных композиторов-песенников ХХ века.

За время карьеры он написал 73 шлягера, которые попали в американский топ-40 и 52, попавших в британский хит-парад.

Одна из самых известных его мелодий - Raindrops Keep Fallin' on My Head ("Дождевые капли падают на мою голову") - она была написана для вышедшего в 1969 году голливудского фильма "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid).

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