В Беларуси запросили 12 лет тюрьмы для нобелевского лауреата

Государственный обвинитель запросил для лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого 12 лет лишения свободы по делу правозащитного центра "Весна" ("Вясна") на слушаниях в суде Ленинского района Минска. Для других фигурантов дела - юриста "Весны" Владимира Лабковича и члена правления организации Валентина Стефановича - запросили 9 и 11 лет соответственно, сообщило в четверг, 9 февраля, агентство БелТа.

Для еще одного члена правления "Весны" - находящегося за границей Дмитрия Соловьева - гособвинитель попросил 10 лет. Документы Соловьева рассматриваются в суде в порядке спецпроизводства.

Во всех случаях речь идет о колонии усиленного режима. Кроме того, гособвинитель настаивает на выплате каждым из фигурантов штрафа в размере 5 тыс. базовых величин (1 базовая величина = 37 белорусским рублям).

Обвиняемым инкриминируется "контрабанда" и "неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ч.4 ст.228 и ч.2 ст.342 УК РБ).

Задержали в 2021 году

Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича задержали в июле 2021 года. На суде подсудимые правозащитники находятся в клетке, в наручниках.

Алесь Беляцкий в ходе слушаний подчеркнул, что многолетнее преследование правозащитников в Беларуси политически мотивировано. Нобелевский лауреат напомнил, что Минюст Беларуси несколько раз отказывал "Весне" в регистрации. Своей вины подсудимые не признают.

По данным правозащитников на конец января, число политических заключенных в Беларуси вплотную приблизилось к 1500.

Получил Нобелевскую премию мира в заключении

Беляцкий, уже находясь в заключении, в 2022 году получил Нобелевскую премию мира совместно с российской организацией "Мемориал" и украинским "Центром гражданских свобод".