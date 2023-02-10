Зеленский: Украина перехватила планы России по уничтожению Молдовы

Глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что Запад превращает Молдову в "будущую Украину". Он утверждал, что запад поддерживал избрание прозападного президента Санду, и она хочет добиться принятия Молдовы в НАТО, объединив Молдову с Румынией и "практически готова на все".

В декабре разведка Молдовы предупредила, что в этом году Россия может начать новое наступление с целью создания сухопутного коридора через юг Украины в поддерживаемый Москвой отделившийся от Молдовы регион Приднестровье.

Приднестровье, протянувшееся вдоль украинско-молдавской границы на 460 километров, объявило о своей независимости в августе 1991 года, еще до распада СССР, но в 1992 году последовал непродолжительный вооруженный конфликт между самопровозглашенной республикой и центральным правительством Молдовы.

Сепаратистов поддерживает Россия, которая держит в Приднестровье контингент примерно в 1500 человек.