Президент Украины Владимир Зеленский в четверг сообщил, что Украина перехватила планы секретной службы России уничтожить Молдову.
Зеленский: Украина перехватила планы России по уничтожению Молдовы
Служба разведки и безопасности Молдовы подтвердила, что Россия пытается дестабилизировать Молдову.
Выступая перед лидерами Евросоюза в Брюсселе, Зеленский сказал, что недавно рассказал президенту Молдовы Майе Санду об этих планах России.
"Я проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове", - сказал президент Украины.
По его словам, этот документ показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней.
Он указал, что план очень похож на тот, что придумала Россия, чтобы захватить Украину. Он добавил, что не знает, приказала ли Москва в конце концов этот план реализовать.
Сказанное Зеленским в четверг подтвердили и в Кишиневе.
В сообщении службы указывается, что разведка подтверждает предоставленную украинским партнером информацию, однако более подробную не раскрывает, так как это ставит под угрозу оперативную деятельность.
Служба также подтвердила гражданам Молдовы, что все госструктуры работают на полную мощность и не допустят провокаций.
Глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что Запад превращает Молдову в "будущую Украину". Он утверждал, что запад поддерживал избрание прозападного президента Санду, и она хочет добиться принятия Молдовы в НАТО, объединив Молдову с Румынией и "практически готова на все".
В декабре разведка Молдовы предупредила, что в этом году Россия может начать новое наступление с целью создания сухопутного коридора через юг Украины в поддерживаемый Москвой отделившийся от Молдовы регион Приднестровье.
Приднестровье, протянувшееся вдоль украинско-молдавской границы на 460 километров, объявило о своей независимости в августе 1991 года, еще до распада СССР, но в 1992 году последовал непродолжительный вооруженный конфликт между самопровозглашенной республикой и центральным правительством Молдовы.
Сепаратистов поддерживает Россия, которая держит в Приднестровье контингент примерно в 1500 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!