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Кишинев: слова Лаврова о Молдове как "будущей Украине" - это "угрожающая риторика"

rus.tvnet.lv
Кишинев: слова Лаврова о Молдове как "будущей Украине" - это "угрожающая риторика"
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Reuters/ScanPix

Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад превратит Молдову в "следующую Украину", является угрожающей риторикой, в четверг сообщил представитель молдавского МИД Даниел Водэ.

Ранее в интервью российским СМИ Лавров заявил, что попытки Молдовы вступить в различные западные альянсы - от НАТО до Европейского Союза - свидетельствуют об антироссийском курсе руководства Молдовы.

"Мы категорически отклоняем заявления главы дипломатии России, которые не соответствуют действительности и являются частью уже известной угрожающей риторики России", - заявил Водэ.

Попытки Молдовы вступить в упомянутые альянсы - это путь, который поддерживают жители государства и который соответствует их желаниям, добавил он.

"И мы будем благодарны всем странам, включая Россию, за уважение к решению наших граждан. Молдова выбрала свое будущее и это будущее - быть частью свободного мира", - уверен Водэ.

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