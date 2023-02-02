Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад превратит Молдову в "следующую Украину", является угрожающей риторикой, в четверг сообщил представитель молдавского МИД Даниел Водэ.
Кишинев: слова Лаврова о Молдове как "будущей Украине" - это "угрожающая риторика"
Ранее в интервью российским СМИ Лавров заявил, что попытки Молдовы вступить в различные западные альянсы - от НАТО до Европейского Союза - свидетельствуют об антироссийском курсе руководства Молдовы.
"Мы категорически отклоняем заявления главы дипломатии России, которые не соответствуют действительности и являются частью уже известной угрожающей риторики России", - заявил Водэ.
Попытки Молдовы вступить в упомянутые альянсы - это путь, который поддерживают жители государства и который соответствует их желаниям, добавил он.
"И мы будем благодарны всем странам, включая Россию, за уважение к решению наших граждан. Молдова выбрала свое будущее и это будущее - быть частью свободного мира", - уверен Водэ.
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