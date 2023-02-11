Если Национальное объединение в этом году снова выдвинет кандидатуру Эгила Левитса на пост президента Латвии, то "Новое Единство" его поддержит, сказал председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.
"Продемонстрировал твердость": "Новое Единство" готово поддержать переизбрание Левитса
По его словам, партия будет готова поддержать Левитса,
поскольку в нынешней геополитической ситуации он "продемонстрировал твердость в сфере безопасности Латвии".
Латковскис напомнил, что на последних двух президентских выборах именно Нацобъединение выдвигало кандидатуру Левитса. Восемь лет назад у Левитса не было поддержки, а четыре года назад он был избран.
На вопрос о шансах Левитса получить поддержку как минимум 51 депутата в парламентском голосовании Латковскис ответил, что не будет спекулировать на эту тему.
Левитс был избран президентом Латвии в 2019 году.
В кулуарах Сейма в качестве еще одной возможной кандидатуры неофициально упоминается бизнесмен Улдис Пиленс, который был кандидатом в премьер-министры от "Объединенного списка". Пока неизвестно, согласится ли сам Пиленс на выдвижение своей кандидатуры.
Оппозиционные Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" также планируют выдвинуть своих кандидатов в президенты.
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