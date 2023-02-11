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"Продемонстрировал твердость": "Новое Единство" готово поддержать переизбрание Левитса

rus.tvnet.lv/LETA
"Продемонстрировал твердость": "Новое Единство" готово поддержать переизбрание Левитса
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Эгил Левитс
Эгил Левитс Фото: Ilmārs Znotiņš, VPK

Если Национальное объединение в этом году снова выдвинет кандидатуру Эгила Левитса на пост президента Латвии, то "Новое Единство" его поддержит, сказал председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

По его словам, партия будет готова поддержать Левитса,

поскольку в нынешней геополитической ситуации он "продемонстрировал твердость в сфере безопасности Латвии".

Латковскис напомнил, что на последних двух президентских выборах именно Нацобъединение выдвигало кандидатуру Левитса. Восемь лет назад у Левитса не было поддержки, а четыре года назад он был избран.

На вопрос о шансах Левитса получить поддержку как минимум 51 депутата в парламентском голосовании Латковскис ответил, что не будет спекулировать на эту тему.

Левитс был избран президентом Латвии в 2019 году.

В кулуарах Сейма в качестве еще одной возможной кандидатуры неофициально упоминается бизнесмен Улдис Пиленс, который был кандидатом в премьер-министры от "Объединенного списка". Пока неизвестно, согласится ли сам Пиленс на выдвижение своей кандидатуры.

Оппозиционные Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" также планируют выдвинуть своих кандидатов в президенты.

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