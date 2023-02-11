"Продемонстрировал твердость": "Новое Единство" готово поддержать переизбрание Левитса

По его словам, партия будет готова поддержать Левитса,

поскольку в нынешней геополитической ситуации он "продемонстрировал твердость в сфере безопасности Латвии".

Латковскис напомнил, что на последних двух президентских выборах именно Нацобъединение выдвигало кандидатуру Левитса. Восемь лет назад у Левитса не было поддержки, а четыре года назад он был избран.

На вопрос о шансах Левитса получить поддержку как минимум 51 депутата в парламентском голосовании Латковскис ответил, что не будет спекулировать на эту тему.

Левитс был избран президентом Латвии в 2019 году.

В кулуарах Сейма в качестве еще одной возможной кандидатуры неофициально упоминается бизнесмен Улдис Пиленс, который был кандидатом в премьер-министры от "Объединенного списка". Пока неизвестно, согласится ли сам Пиленс на выдвижение своей кандидатуры.

Оппозиционные Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" также планируют выдвинуть своих кандидатов в президенты.