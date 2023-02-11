В прошлые выходные на лодке для ловли крабов произошел несчастный случай. Погиб член экипажа из Латвии, сообщает издание Baltic Ireland.
Рыбак из Латвии трагически погиб в Ирландии
Рыбак из Латвии трагически погиб в Ирландии
По предварительной информации, мужчина на борту зацепился за веревку и упал за борт. Инцидент все еще расследуется. Несчастный случай произошел в субботу вечером, 4 февраля, у берегов Ирландии.
37-летний мужчина был одним из пяти членов экипажа судна и ранее ходил на рыбалку на судне Séimí.
Остальным членам экипажа удалось вытащить мужчину из воды, но реанимационные мероприятия оказались безуспешными.
Полиция и бригада скорой медицинской помощи доставили тело мужчины в больницу для вскрытия. Также полиция приступила к проверке технического состояния корабля.
У мужчины остались жена и двое детей
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