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Рыбак из Латвии трагически погиб в Ирландии

rus.tvnet.lv
Рыбак из Латвии трагически погиб в Ирландии
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Корабль. Иллюстративное фото
Корабль. Иллюстративное фото Фото: MyImages - Micha/Shutterstock

В прошлые выходные на лодке для ловли крабов произошел несчастный случай. Погиб член экипажа из Латвии, сообщает издание Baltic Ireland.

По предварительной информации, мужчина на борту зацепился за веревку и упал за борт. Инцидент все еще расследуется. Несчастный случай произошел в субботу вечером, 4 февраля, у берегов Ирландии.

37-летний мужчина был одним из пяти членов экипажа судна и ранее ходил на рыбалку на судне Séimí.

Остальным членам экипажа удалось вытащить мужчину из воды, но реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

Полиция и бригада скорой медицинской помощи доставили тело мужчины в больницу для вскрытия. Также полиция приступила к проверке технического состояния корабля.

У мужчины остались жена и двое детей

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