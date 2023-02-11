Рыбак из Латвии трагически погиб в Ирландии

По предварительной информации, мужчина на борту зацепился за веревку и упал за борт. Инцидент все еще расследуется. Несчастный случай произошел в субботу вечером, 4 февраля, у берегов Ирландии.

37-летний мужчина был одним из пяти членов экипажа судна и ранее ходил на рыбалку на судне Séimí.

Остальным членам экипажа удалось вытащить мужчину из воды, но реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

Полиция и бригада скорой медицинской помощи доставили тело мужчины в больницу для вскрытия. Также полиция приступила к проверке технического состояния корабля.

У мужчины остались жена и двое детей