Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Польше уже размещено почти 10 000 солдат США. Он также пообещал очень серьезно отнестись к защите Сувалкского коридора, важного для безопасности стран Балтии.
Президент Дуда: в Польше находятся 10 000 американских солдат
"Мы сделали все возможное, чтобы вступить в НАТО и получить гарантии по статье 5. Это не просто слова. В настоящее время в рамках усиленного присутствия восточного крыла НАТО в нашей стране находится около 10 тысяч солдат США", - сказал Дуда в интервью французской газете Le Figaro.
Кроме того, польский президент рассказал о том, как его страна увеличивает инвестиции в свою оборону:
"Мы покупаем оружие и в 2023 году потратим более 4% нашего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. Это в два раза больше, чем ожидается от союзников по НАТО. Сегодня мы создаем всеобщую безопасность – один за всех и все за одного!".
Дуда также сказал, что его страна очень серьезно относится к защите так называемого Сувалкского коридора, который соединяет страны Балтии с Польшей и другими странами НАТО.
"Наша территория имеет стратегическое значение, потому что отсюда можно попасть в страны Балтии через Сувалкский коридор. Если 65-километровый участок польско-литовской границы между Беларусью и Калининградской областью России не будет охраняться, страны Балтии будут отделены от остальной части НАТО. Мы относимся к этому очень серьезно.
Я постоянно повторяю президентам стран Балтии, что, как и несколько столетий назад, мы можем вместе противостоять России", - сказал президент Польши.
В интервью французской газете Le Figaro президент Польши Анджей Дуда призвал западных союзников как можно быстрее поставить Украине оружие.
"Если мы ничего не предпримем в ближайшие недели, Путин может победить. И если он выиграет, мы не знаем, когда он остановится", - сказал он.
В последние недели несколько союзников, например Германия, пообещали поставить танки Украине. Однако часть из них прибудет в Украину только через несколько месяцев или даже в следующем году.
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