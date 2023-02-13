Президент Дуда: в Польше находятся 10 000 американских солдат

"Мы сделали все возможное, чтобы вступить в НАТО и получить гарантии по статье 5. Это не просто слова. В настоящее время в рамках усиленного присутствия восточного крыла НАТО в нашей стране находится около 10 тысяч солдат США", - сказал Дуда в интервью французской газете Le Figaro.

Кроме того, польский президент рассказал о том, как его страна увеличивает инвестиции в свою оборону:

"Мы покупаем оружие и в 2023 году потратим более 4% нашего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. Это в два раза больше, чем ожидается от союзников по НАТО. Сегодня мы создаем всеобщую безопасность – один за всех и все за одного!".

Дуда также сказал, что его страна очень серьезно относится к защите так называемого Сувалкского коридора, который соединяет страны Балтии с Польшей и другими странами НАТО.