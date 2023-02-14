За последние сутки армия Украины сбила два российских самолета и нанесла удары более чем по 20 местам сосредоточения живой силы противника, сообщил во вторник Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет УНИАН.
Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки были сбиты два российских самолета
Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки были сбиты два российских самолета
Украинская авиация в течение суток нанесла удары по 15 местам сосредоточения вооруженных сил России, в свою очередь украинские артиллеристы нанесли удары по семи местам, а также уничтожили командный пункт противника, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Украинская армия сбила и два самолета противника - бомбардировщики Су-24М и Су-25.
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