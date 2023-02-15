С другой стороны, международная пресса, например, The Guardian, пишет, что последние статьи 86-летнего журналиста, в отличие от тех, за которые он получил награды, следует оценивать очень критично. Херша критикуют за то, что в своих статьях он приводит утверждения без доказательств и фактов, а лишь ссылается на анонимные источники, правдивость которых невозможно проверить. Одна из таких статей, подвергшаяся резкой критике, была о том, что режим Башара Асада в Сирии вообще не применял химическое оружие и это были фейковые новости, несмотря на то, что международные следователи доказывали обратное. Также его заявления о том, что за взрывом "Северного потока" стоят США, основаны не на фактах и доказательствах, а лишь на ссылках на анонимные источники. Даже недружественная США китайская газета South China Morning Post заявила, что теория Херша, хотя и звучит логично, не имеет доказательств и фактов.