Стоны о русофобии, вопли об объединении нацистов всего мира против "гуманной" России, представляющей силы света, ядерные угрозы, издевательство над визитом президента Украины Владимира Зеленского на Запад и позиционирование лидеров западных стран мелочными и отвратительными - весь этот заезженный арсенал идеологических приемов повторился в российских пропагандистских передачах прошлой недели.
За занавесом: среди "законных целей" России теперь и высокопоставленные немецкие чиновники
Правда, относительной новинкой стали насмешки над лидерами не только США, Германии и Польши, но и других стран, особенно президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также при разговоре о поставках оружия на Украину все более откровенно звучала угроза, что, если Запад перейдет красные линии, то война переместится на территории западных стран.
Следует также упомянуть, что на прошлой неделе шикарный подарок Кремлю преподнес американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опубликовавший статью, в которой заявлено, что за взрывами в системе газопроводов "Северный поток" стоят Соединенные Штаты, а физически их производила Норвегия. Это, конечно же, стало одним из основных сообщений в пропагандистских передачах.
Зеленского сравнивают с кровавыми диктаторами
Визиты Зеленского во Францию, Великобританию и Бельгию на прошлой неделе долго и широко высмеивались кремлевскими идеологами. По поводу выступления Зеленского в Европарламенте говорилось, что президент Украины обратился ко всем европейским русофобам, приветствуя их бандеровским лозунгом "Слава Украине", на что европейские нацисты ответили "Героям слава". Макрон удостоился особой милости пропагандистов в связи с заявлением о том, что рассматривается возможность лишения президента России Владимира Путина высшей награды Франции, присужденной в 2006 году. Макрона называли мелочью, четвертью Наполеона и, конечно же, русофобом. В своей ненависти кремлевские идеологи дошли до того, что показали кадры, на которых Макрон обнимает Зеленского, заявив, что два президента наконец-то "вышли из шкафа" и уже откровенно ведут себя как любовники.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
С другой стороны, Зеленского, традиционно называемого наркоманом и кокаинистом, различные самопровозглашенные политологи сравнивали с кровавыми европейскими диктаторами. Были трагикомические заявления о том, что такие деспоты, как бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Румынии Николае Чаушеску, приговоренный к смертной казни за массовые убийства в 1989 году, и генеральный секретарь коммунистической Югославии Иосип Броз Тито были "невинными агнцами" на фоне Зеленского. Некоторые участники пропагандистских программ сравнили Зеленского с Горбачевым, который якобы собственноручно разрушил свою страну - СССР. Сейчас Зеленский делает то же самое с Украиной. Сравнение ненавистного "нациста" Зеленского с Горбачевым лишь подтверждает, что идеологически Россия сближается с Советским Союзом и видит в нем один из апогеев своей истории.
О расцвете российского империализма свидетельствуют и постоянные упоминания политолога Сергея Михеева об "исторических землях России". Полностью искажая исторические факты, хор пропагандистов скандировал, что Украина исторически является южной Россией, поэтому украинская государственность нелогична. Странам Балтии неприятно, что рупоры Кремля постоянно ссылаются на СССР, утверждая, что вся его бывшая территория - российские "исторические земли".
Байдена сравнивают с бен Ладеном
Пропагандисты, смакуя каждое слово, широко рекламировали статью уже упомянутого журналиста Херша, где утверждается, что за взрывами "Северного потока" стоят американцы. Примечательно, что русские представили эту статью как неопровержимое доказательство вины США. Между тем Белый дом отверг все обвинения.
С другой стороны, международная пресса, например, The Guardian, пишет, что последние статьи 86-летнего журналиста, в отличие от тех, за которые он получил награды, следует оценивать очень критично. Херша критикуют за то, что в своих статьях он приводит утверждения без доказательств и фактов, а лишь ссылается на анонимные источники, правдивость которых невозможно проверить. Одна из таких статей, подвергшаяся резкой критике, была о том, что режим Башара Асада в Сирии вообще не применял химическое оружие и это были фейковые новости, несмотря на то, что международные следователи доказывали обратное. Также его заявления о том, что за взрывом "Северного потока" стоят США, основаны не на фактах и доказательствах, а лишь на ссылках на анонимные источники. Даже недружественная США китайская газета South China Morning Post заявила, что теория Херша, хотя и звучит логично, не имеет доказательств и фактов.
"Надеюсь, я никогда не стану таким дряхлым, коррумпированным и лживым, как Сеймур Херш, чье безответственное доверие к одному анонимному источнику с использованием своего авторитета является одной из величайших потерь для журналистики. Абсолютная беллетристика", - так заявил о сенсационном открытии Херша Христо Грозев, ведущий исследователь влиятельного исследовательского центра Bellingcat.
Тем временем "кремлевцы" с пеной у рта обвиняют США в терроризме, а военный эксперт Игорь Коротченко кричит, что президент США Байден сравним с одним из самых известных террористов - Усамой бен Ладеном. Россия настаивает на расследовании этого дела в ООН и срочном созыве заседания Совета Безопасности. Непонятно, какие доказательства может использовать Россия, кроме статьи Херша, которая ссылается только на анонимные источники.
Если в случае с "Северным потоком" не нужно никаких доказательств, чтобы обвинить американцев, то прямые доказательства, собранные международными следователями о сбитом малайзийском пассажирском самолете, объявляются никуда не годными.
Путин - настоящий христианин, лидеры Германии - законные цели
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
С началом войны российские идеологи все чаще проповедуют о том, насколько гуманна Россия, как милосердно она относится к украинским военнопленным и как щадит украинских мирных жителей. Несмотря на свидетельства зверств русских на оккупированных территориях и устроенные застенки, где содержались даже дети. Также говорят, что российская армия крайне бережет свои людские ресурсы, замалчивая страшные людские потери.
Кульминацией этой риторики стало заявление пропагандиста о том, насколько глуп Запад, желающий мира без Путина. Потому что Путин – настоящий христианин, который не желает Западу никакого зла, несмотря на охвативший его нацизм. Если бы не было Путина, на его место пришел бы другой, кто захотел бы отомстить Западу за то зло, которое он причиняет России. Поэтому мир должен молить Бога, чтобы в России как можно дольше правил христианин Путин, не желающий мстить НАТО.
В то же время пропагандист Владимир Соловьев сказал, что заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Путин представляет угрозу для всего мира, следует воспринимать как прямую угрозу жизни Путина, поэтому и он, и канцлер Германии Олаф Шольц, и министр иностранных дел Анналена Берброк должны рассматриваться как законные цели России.
Впервые в качестве законных целей пропагандисты упомянули не только военные объекты западных стран, но и конкретных официальных лиц.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
С другой стороны, по поводу заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия сможет вернуться в семью цивилизованных стран только при условии прекращения агрессивной войны и проведения "депутинизации", идеологи заявили, что это звучит крайне вызывающе в устах поляков, учитывая, что Польша существует как государство только благодаря СССР и Сталину. Снова прозвучали призывы разорвать все дипломатические отношения с Польшей. Наряду с поляками был показан и сюжет нашего портала Delfi TV, в котором журналист Арманд Пуче говорил о том, что весь русский мир "изъеден тлей". Правда, на этот раз прямой угрозы Латвии не прозвучало, было сказано лишь, что это очередное проявление прибалтийского нацизма, которое сравнимо с заявлениями Моравецкого.
В этом контексте вновь выделился скандальный политолог Виталий Третьяков, который несколько недель назад призывал к объявлению войны Латвии из-за заявлений Левитса. На этот раз Третьяков заявил, что единственная страна в Европе, которую можно"оставить", - это Италия. Остальная Европа не нужна. При этом он подчеркнул, что Россия должна выдвинуть ультиматум НАТО о том, что страны Балтии должны быть исключены из альянса, Финляндию не нужно принимать, Польша должна быть лишена доступа к Балтийскому морю, а Калининградский коридор должен быть под российским контролем.
Хвалятся успехами на фронте
Российские "военкоры" в приподнятом тоне рассказывали, как успешно российская армия продвигается вперед и не дает украинцам перейти в контрнаступление. Отставные генералы прогнозируют, что Бахмут падет не позднее 20 февраля. Командир отряда специального назначения "Ахмет" Апти Алаудинов подчеркнул, что ситуация на фронте для украинцев намного сложнее, чем для россиян. Он также распространил очередную ложь о том, что украинцы не собирают своих павших с поля боя и их захоронение лежит на плечах российских солдат. Алаудинов традиционно напомнил о христианской России, которая ни при каких обстоятельствах не может проиграть сатанинскому Западу, которым правят нацисты и представители ЛГБТ.
Между тем американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) сообщает, что Кремль преувеличивает значение каждого тактического успеха. Цель этих сообщений - деморализовать украинцев и убедить Запад в неспособности Украины противостоять якобы подавляющему превосходству России. Аналитики ISW отмечают, что преувеличение маленьких побед также позволяет Кремлю объяснять медленные темпы атак внутренней аудитории, которая хочет видеть более быстрый прогресс.
"Разница между ограниченными, но значительными успехами России в районе Бахмута и отсутствием значимого прогресса в других местах на Украине подтверждает мнение Украины о том, что российские силы не могут добиться быстрого прогресса, используя традиционную маневренную механизированную войну", - говорится в сообщении ISW.
Согласно последнему отчету военной разведки Министерства обороны Великобритании, за последние две недели российские войска понесли самые большие потери с первой недели вторжения в Украину. В докладе говорится, что нехватка обученного персонала, координации и ресурсов на фронте являются факторами, которые привели к резкому росту потерь. В среднем за последние семь дней было 824 жертвы в сутки, что в четыре раза больше, чем в июне и июле 2022 года, говорится в сообщении The Guardian.
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