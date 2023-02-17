Кариньш предлагает следовать за Эстонией - там школ меньше, а зарплаты учителей больше

В пятницу, 17 февраля, Сейм рассматривает законопроект "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" в первом чтении.

Во время дебатов в парламенте Кариньш заявил, что для достижения позитивных изменений в обществе необходимо улучшать ситуацию в сферах образования и здравоохранения.

Глава правительства указал на необходимость изменений в системе образования, где в настоящее время наблюдается большое неравенство: если школьник живет в краевом центре или крупном городе, у него есть возможность учиться в хорошей школе, но есть места, где уровень образования ниже среднего.

По словам премьера, в настоящее время образование является дорогой, но неэффективной системой, что видно из сравнения с Эстонией.

Он призвал следовать примеру соседей, где была проведена реформа школьной сети - школ стало меньше, но в каждой школе больше учащихся, количество учителей уменьшилось, но зарплата выросла в два раза.

Премьер подчеркнул, что это то направление, в котором должна двигаться и Латвия "ради наших детей, чтобы повысить качество образования".

Кариньш также обратил внимание на неупорядоченную систему здравоохранения, указав, что у значительной части населения нет возможности пользоваться услугами частной медицины, в отличие от тех, кто заседает в Сейме. Поэтому необходимо устранять несправедливость, связанную с ограниченным доступом к здравоохранению людей без высоких доходов.

Премьер согласился с тем, что здравоохранение испытывает нехватку финансирования, но нужно учитывать, что сама система неэффективна.

За пять-шесть лет финансирование здравоохранения увеличилось с 800 млн до 1,6 млрд евро, но очереди не стали в два раза короче, а удовлетворенность пациентов не стала в два раза выше.

Кариньш подчеркнул, что средства в здравоохранение необходимо вкладывать, но систему нужно реформировать, чтобы деньги расходовались более эффективно.